Decisione della UEFA a seguito della squalifica delle nazionali e dei club russi

A seguito della decisione del 28 febbraio 2022 di sospendere fino a nuovo avviso tutte le nazionali e i club russi dalle competizioni UEFA, oggi il Comitato Esecutivo UEFA ha preso una serie di decisioni relative alle prossime competizioni, per garantirne il regolare svolgimento in un ambiente sicuro e protetto per tutti gli interessati.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso quanto segue:

UEFA Nations League 2022/23

La Russia non parteciperà al Gruppo 2 della Lega B e si classificherà automaticamente quarta nel girone. Di conseguenza, retrocederà al termine della fase a gironi e si classificherà al 16° e ultimo posto della Lega B.

Il Comitato Esecutivo UEFA rimane in attesa di convocare ulteriori riunioni per rivalutare costantemente la situazione legale e di fatto e adottare ulteriori decisioni secondo necessità.