Lega B di Nations League: calendario, come funziona, guida alle partite

Cosa è accaduto finora alla seconda giornata

Erling Haaland ha mantenuto la sua ottima media realizzativa in nazionale con una doppietta per la Norvegia nel 2-1 in casa della Svezia. La sua squadra non vinceva questa sfida da 17 anni, ma l'attaccante ha firmato un gol per tempo (arrivando a 18 reti in 19 presenze) e ha regalato il primo successo ai norvegesi nel Gruppo B4.

Nello stesso girone, la Serbia ha battuto agevolmente la Slovenia per 4-1. Dopo il gol di Aleksandar Mitrović, gli ospiti hanno momentaneamente pareggiato, ma nel secondo tempo si sono arresi alle reti di Sergej Milinković-Savić, Luka Jović e Nemanja Radonjić. Prima vittoria per i serbi.

Cosa guardare alla seconda giornata

Lunedì, l'Islanda cercherà la prima vittoria in otto partite contro l'Albania. Il Montenegro (Gruppo B3) volerà in Finlandia martedì, mentre mercoledì Scozia e Ucraina si riaffronteranno dopo la semifinale dello spareggio di qualificazione in Coppa del Mondo FIFA.

Haaland regala la vittoria alla Norvegia

Partite della seconda giornata della Lega B

*20:45 CEST se non diversamente indicato

Domenica 5 giugno

B4 Serbia - Slovenia 4-1

B4 Svezia - Norvegia 1-2

Lunedì 6 giugno

B2 Islanda - Albania

B2 Israele - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

Martedì 7 giugno

B3 Finlandia - Montenegro (18:00)

B3 Bosnia-Erzegovina - Romania

Highlights: Slovenia - Svezia 0-2

Mercoledì 8 giugno

B1 Scozia - Armenia

B1 Repubblica d'Irlanda - Ucraina

Come funziona la Lega B della UEFA Nations League 2022/23

La Lega B è composta da 16 squadre che sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Ogni squadra affronterà le avversarie del proprio girone in casa e in trasferta tra giugno e settembre. Le vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega A per l'edizione 2024/25, mentre le quarte verranno retrocesse in Lega C.

I gironi della Lega B

B1: Ucraina, Scozia, Repubblica d'Irlanda, Armenia

B2: Islanda, Russia (sospesa fino a nuovo avviso), Israele, Albania

B3: Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

B4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

Calendario Lega B

*20:45 CEST se non indicato diversamente

GIORNATA 1

Svezia e Norvegia sono partite forte nel Gruppo B4, vincendo trasferte difficili grazie alle prodezze delle proprie giovani stelle, Dejan Kulusevski ed Erling Haaland. La prima partita dell'Armenia nella Lega B si è rivelata memorabile, con lo straordinario gol di Eduard Spertsyan che ha affondato la Repubblica d'Irlanda.

Lo splendido gol di Spertsyan

Giovedì 2 giugno

B2 Albania - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

B2 Israele - Islanda 2-2

B4 Serbia - Norvegia 0-1

B4 Slovenia - Svezia 0-2

Sabato 4 giugno

B1 Scozia - Armenia 1-0

B1 Repubblica d'Irlanda - Ucraina 1-1

B3 Finlandia - Bosnia-Erzegovina 1-1

B3 Montenegro - Romania 2-0

Mercoledì 21 settembre

B1 Scozia - Ucraina

GIORNATA 3

Giovedì 9 giugno

B4 Norvegia - Slovenia

B4 Svezia - Serbia

Venerdì 10 giugno

B2 Albania - Israele

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Islanda

Sabato 11 giugno

B1 Repubblica d'Irlanda - Scozia (18:00)

B1 Ucraina - Armenia

B3 Montenegro - Bosnia-Erzegovina (15:00)

B3 Romania - Finlandia

Gruppo 2 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ISL Islanda Ora in gioco 1 0 1 0 2 2 0 1 ISR Israele Ora in gioco 1 0 1 0 2 2 0 1 RUS* Russia* Ora in gioco 0 0 0 0 0 0 0 0 ALB Albania Ora in gioco 0 0 0 0 0 0 0 0

GIORNATA 4

Domenica 12 giugno

B4 Norvegia - Svezia (18:00)

B4 Slovenia - Serbia

Lunedì 13 giugno

B2 Islanda - Israele

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Albania

Martedì 14 giugno

B1 Armenia - Scozia (18:00)

B1 Ucraina - Repubblica d'Irlanda

B3 Bosnia-Erzegovina - Finlandia

B3 Romania - Montenegro

GIORNATA 5

Venerdì 23 settembre

B1 Armenia - Ucraina (18:00)

B1 Scozia - Repubblica d'Irlanda

B3 Bosnia-Erzegovina - Montenegro

B3 Finlandia - Romania

Sabato 24 settembre

B2 Islanda - Russia (sospesa fino a nuovo avviso, 15:00)

B2 Israele - Albania

B4 Slovenia - Norvegia (18:00)

B4 Serbia - Svezia

Gruppo 4 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti NOR Norvegia Ora in gioco 2 2 0 0 3 1 2 6 SRB Serbia Ora in gioco 2 1 0 1 4 2 2 3 SWE Svezia Ora in gioco 2 1 0 1 3 2 1 3 SVN Slovenia Ora in gioco 2 0 0 2 1 6 -5 0

GIORNATA 6

Lunedì 26 settembre

B1 Repubblica d'Irlanda - Armenia

B1 Ucraina - Scozia

B3 Montenegro - Finlandia

B3 Romania - Bosnia-Erzegovina

Martedì 27 settembre

B2 Albania - Islanda

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Israele

B4 Norvegia - Serbia

B4 Svezia - Slovenia