Play-out di Nations League: Moldavia-Kazakistan, Estonia-Cipro

La Moldavia affronta il Kazakistan mentre l'Estonia sfida Cipro nei primi play-out di UEFA Nations League.

Che cosa sono i play-out? Poiché la Lega C ha quattro gruppi mentre la Lega D ne ha solo due, le due squadre della Lega C che saranno retrocesse saranno determinate dalla doppia sfida di play-out. Le Isole Faroe e Gibilterra sono già state promosse dalla Lega D alla Lega C.

Le partite dei play-out sono state determinate in base al ranking complessivo delle quattro squadre in fondo ai propri gironi della Lega C. La prima classificata (Kazakistan) affronta la quarta classificata (Moldavia), mentre la seconda (Cipro) sfida la terza (Estonia). Le squadre classificate al primo e al secondo posto giocano le gare di ritorno in casa.

Partite dei play-out di Nations League*

Giovedì 24 marzo

Moldavia - Kazakistan

Estonia - Cipro

Martedì 29 marzo

Kazakistan - Moldavia (16:00 CET)

Cipro - Estonia

*18:00 CET se non indicato diversamente

Come funzionano i play-out?

La vincitrice di ogni spareggio dei play-out rimane in Lega C per la Nations League 2022/23; la squadra sconfitta viene retrocessa in Lega D. La regola dei gol in trasferta non si applica; se le due squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due fasi, ci saranno i tempi supplementari e, se necessario, i rigori.

Gruppi della Nations League 2022/23

Group C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro/Estonia

Group C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan/Moldova

Group D1: Liechtenstein, Kazakistan/Moldavia, Andorra, Lettonia

Group D2: Malta, Cipro/Estonia, San Marino