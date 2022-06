UEFA Nations League: le sfide di sabato

La terza edizione della UEFA Nations League ha preso il via con la prima delle sei giornate che condurranno alla fase finale di giugno 2023. UEFA.com vi racconta le sfide imperdibili delle prime giornate.



Mercoledì 1 giugno

Group A4: Polonia - Galles 2-1

Giovedì 2 giugno

Gruppo A2: Repubblica Ceca - Svizzera 2-1, Spagna - Portogallo 1-1

Gruppo B2: Albania - Russia (sospesa fino a nuovo avviso), Israele - Islanda 2-2

Gruppo B4: Serbia - Norvegia 0-1, Slovenia - Svezia 0-2

Gruppo C2: Cipro - Kosovo 0-2, Irlanda del Nord - Grecia 0-1

Gruppo C4: Georgia - Gibilterra 4-0, Bulgaria - Macedonia del Nord 1-1

Gruppo D2: Estonia - San Marino 2-0

Venerdì 3 giugno

Gruppo A1: Croazia - Austria 0-3, Francia - Danimarca 1-2

Gruppo A4: Belgio - Olanda 1-4

Gruppo C3: Kazakistan - Azerbaigian 2-0, Bielorussia - Slovacchia 0-1

Gruppo D1: Lettonia - Andorra 3-0, Liechtenstein - Moldavia 0-2

Sabato 4 giugno

Gruppo A3: Ungheria - Inghilterra (18:00), Italia - Germania

Gruppo B1: Armenia - Repubblica d'Irlanda (15:00)

Gruppo B3: Finlandia - Bosnia-Erzegovina (18:00), Montenegro - Romania

Gruppo C1: Lituania - Lussemburgo (18:00), Turchia - Isole Faroe

Mercoledì 21 settembre

Gruppo B1: Scozia - Ucraina

Fischio d'inizio alle 20:45 CET se non diversamente indicato

La Germania vola in casa della 'bestia nera' Italia

Highlights EURO 2012: Germania-Italia 1-2

Nel Gruppo A3, l'Inghilterra guarda alla Germania come il suo nemico numero uno (al di là della vittoria contro i tedeschi a UEFA EURO 2020), ma allo stesso tempo per la nazionale del Mannschaft l'Italia è la squadra che ha causato loro più problemi. I campioni d'Europa in carica hanno battuto la Germania nelle semifinali di due Coppe del Mondo e di EURO 2012, e anche nella finale della Coppa del Mondo del 1982.

La Germania dall'altro lato ha battuto ai rigori l'Italia nei quarti di finale di EURO 2016 ristabilendo un minimo l'equilibrio tra le due squadre, ma il nuovo allenatore Hansi Flick farà di tutto per ottenere la prima vittoria contro gli Azzurri in Italia da un 2-1 in un'amichevole di febbraio 1986.

Cos'altro?

Inghilterra - Germania negli anni

• Alla seconda giornata ci sarà un rematch della finale del Mondiale 2018 quando la Croazia affronterà in casa la Francia lunedì 6 giugno. La vittoria per 4-2 dei Bleus a Mosca ha permesso ai francesi di mantenere la propria imbattibilità contro la Croazia (V6 P2). "Sarà bellissimo affrontare nuovamente il collega [Zlatko] Dalić", ha detto il Ct della Francia, Didier Deschamps. Dalić si augura di poter essere ancora più felice al termine della partita.

• I tifosi inglesi torneranno con la mente a EURO 2020 durante le partite di Nations League. Il 7 giugno infatti l'Inghilterra affronterà la Germania che ha battuto la scorsa estate 2-0, ma quattro giorni dopo ci sarà il clou quando giocherà contro l'Italia a Wembley nello stadio dove ha perso da padrone di casa ai rigori la finale EURO.

Le date da segnare

Seconda giornata: 5–7 giugno 2022

Terza e quarta giornata: 9–14 giugno 2022

Quinta e sesta giornata: 22–27 settembre 2022

Sorteggio fase finale: da decidere

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale primo e terzo posto: 18 giugno 2023

Spareggi: 21–23 e 24–26 marzo 2024