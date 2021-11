Sorteggio UEFA Nations League 2022/23: guida completa

Il sorteggio della fase a leghe della terza edizione della UEFA Nations League si svolge a Montreux il 16 dicembre 2021 alle 18:00 CET.

UEFA.com spiega come funziona.

Procedura di sorteggio

Alla UEFA Nations League 2022/23 partecipano tutte le 55 federazioni UEFA, suddivise in quattro leghe in base alla lista di accesso 2022/23 (Allegato C del regolamento della competizione). La lista di accesso è stata compilata in base ai risultati delle squadre in UEFA Nations League 2020/21, includendo le promozioni e le retrocessioni tra le varie leghe e prima dei risultati delle Finals 2020/21 e degli spareggi retrocessione.

Le Leghe A, B e C vedono in gara 16 squadre, sorteggiate in quattro gironi da quattro per la prima fase. Le altre sette squadre, in Lega D, saranno divise in due gironi, uno da quattro e uno da tre.

Le 16 squadre assegnate alla Lega A sono suddivise in quattro fasce:

• La fascia 1 conterrà le quattro squadre più in alto in classifica, ovvero dalla 1ª alla 4ª posizione

• La fascia 2 conterrà le quattro squadre dalla 5ª all'8ª posizione

• La fascia 3 conterrà le quattro squadre dalla 9ª alla 12ª posizione

• La fascia 4 conterrà le quattro squadre dalla 13ª alla 16ª posizione

Le 16 squadre assegnate alla Lega B sono suddivise in quattro fasce:

• La fascia 1 conterrà le quattro squadre dalla 17ª alla 20ª posizione

• La fascia 2 conterrà le quattro squadre dalla 21ª alla 24ª posizione

• La fascia 3 conterrà le quattro squadre dalla 25ª alla 28ª posizione

• La fascia 4 conterrà le quattro squadre dalla 29ª alla 32ª posizione

Le 16 squadre assegnate alla Lega C sono suddivise in quattro fasce:

• La fascia 1 conterrà le quattro squadre dalla 33ª alla 36ª posizione

• La fascia 2 conterrà le quattro squadre dalla 37ª alla 40ª posizione

• La fascia 3 conterrà le quattro squadre dalla 41ª alla 44ª posizione

• La fascia 4 conterrà le quattro squadre dalla 45ª alla 48ª posizione

Le sette squadre assegnate alla Lega D sono suddivise in due fasce:

• La fascia 1 conterrà le quattro squadre dalla 49ª alla 52ª posizione

• La fascia 2 conterrà le tre squadre dalla 53ª alla 55ª posizione

In tutti i casi, le squadre affronteranno tutte le avversarie del girone in casa e in trasferta a giugno e settembre 2022. Quattro delle sei giornate si disputeranno a giugno perché in inverno è prevista la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le Finals a giugno 2023. Le vincitrici dei gironi delle altre tre leghe saranno promosse per l'edizione 2024/25.

Le squadre che si classificano quarte nei gironi delle Leghe A e B retrocederanno. Le squadre che si classificano quarte nei gironi della Lega C disputeranno gli spareggi a marzo 2024 e le due squadre sconfitte andranno in Lega D.

A quale lega appartiene ciascuna squadra?



Dopo la conclusione della fase a leghe dello scorso autunno, 51 delle 55 nazioni partecipanti sanno già a quale lega appartengono. Le altre quattro squadre giocheranno in Lega C o D in base all'esito degli spareggi di marzo 2022, ovvero Kazakistan-Moldavia e Cipro-Estonia.

Lega A

Francia (Finals 2021)

Spagna (Finals 2021)

Italia (Finals 2021)

Belgio (Finals 2021)

Portogallo

Olanda

Danimarca

Germania

Inghilterra

Polonia

Svizzera

Croazia

Galles (promossa)

Austria (promossa)

Repubblica Ceca (promossa)

Ungheria (promossa)

Lega B

Ucraina (retrocessa)

Svezia (retrocessa)

Bosnia ed Erzegovina (retrocessa)

Islanda (retrocessa)

Finlandia

Norvegia

Scozia

Russia

Israele

Romania

Serbia

Repubblica d'Irlanda

Slovenia (promossa)

Montenegro (promossa)

Albania (promossa)

Armenia (promossa)

Lega C

Turchia (retrocessa)

Slovacchia (retrocessa)

Bulgaria (retrocessa)

Irlanda del Nord (retrocessa)

Grecia

Bielorussia

Lussemburgo

Macedonia del Nord

Lituania

Georgia

Azerbaigian

Kosovo

(2 vincitrici degli spareggi a marzo 2022)

Gibilterra (promossa)

Isole Faroe (promossa)

Lega C o D (spareggi 2020/21)

Kazakistan

Cipro

Estonia

Moldavia

Lega D

(2 squadre sconfitte agli spareggi a marzo 2022)

Liechtenstein

Malta

Lettonia

San Marino

Andorra

Date

Giornate 1 e 2: 2–8 giugno 2022

Giornate 3 e 4: 8–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio Finals: da conf.

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Spareggi: 21–23 e 24–26 marzo 2024

Come funzionano le Finals?

Alle Finals partecipano le quattro vincitrici dei gironi della Lega A; in linea di principio, il torneo sarà ospitato da una delle quattro nazioni in gara. Le semifinali si giocheranno il 14 e il 15 giugno 2023, mentre la finale e la finale per il terzo posto sono in programma il 18 giugno.

Che rapporto c'è con le qualificazioni a UEFA EURO 2024?

Il format di UEFA EURO 2024 non è ancora stato confermato; pertanto, non si sa ancora come le squadre potranno qualificarsi agli spareggi tramite la UEFA Nations League 2022/23.

Il regolamento di UEFA EURO 2024 sarà approvato e pubblicato entro giugno 2022.