Finale terzo posto UEFA Nations League, Italia - Belgio: dove guardarla in TV e streaming, ultime notizie e probabili formazioni

L'Italia affronta il Belgio nella finale per il terzo posto di UEFA Nations League. La partita si giocherà il 10 ottobre alle 15:00 CET allo Juventus Stadium di Torino.

Storia della partita

La striscia di 37 partite senza sconfitte dell'Italia si è interrotta nella semifinale di Milano quando gli Azzurri hanno perso 2-1 contro un'ottima Spagna. I campioni d'Europa adesso affronteranno i Red Devils, nazione contro cui non perdono in sfide a eliminazione diretta dai quarti di finale dei Campionati Europei UEFA del 1972.

Dall'altro lato, in una sfida dalle mille emozioni, la squadra di Roberto Martínez ha perso in rimonta contro i campioni del mondo in carica della Francia, interrompendo il sogno di un primo titolo internazionale. Nonostante il 2-0 nel primo tempo di Romelu Lukaku, al suo 68esimo gol in nazionale, nel secondo tempo i belgi hanno subito l'arrembaggio della Francia che li ha costretti allo spareggio per il terzo posto contro l'Italia.



Dove guardare la partita in TV

Scopri dove puoi seguire la UEFA Nations League in TV.

Probabili formazioni

Highlights: Italia-Spagna 1-2

Italia: Donnarumma; Calabria, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Kean

Belgio: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Carrasco; Lukebakio, Lukaku, Trossard

L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporter Italia: dopo che la striscia di imbattibilità della sua squadra si è fermata a 37 partite con la sconfitta in semifinale contro la Spagna, contro il Belgio Roberto Mancini potrebbe optare per una rotazione nell'11 titolare, specialmente in attacco dove i due attaccanti 21enni Giacomo Raspadori e Moise Kean dovrebbero partire dal primo minuto. Agli Azzurri servono forze fresche dopo aver giocato in dieci uomini per tutto il secondo tempo contro la Spagna, ma Mancini sicuramente chiederà una reazione d'orgoglio ai suoi ragazzi dopo che le speranze di giocare in casa la finale del primo posto si sono infrante contro il muro spagnolo.

Italia e Belgio pronte all'ennesima sfida

Alyssa Saliou, reporter Belgio: il primo tempo di giovedì è stato un sogno per il Belgio che ha solo accarezzato la speranza di un primo trofeo per la Generazione d'Oro. Quarantacinque minuti da incubo dopo, i sogni di gloria dei Diavoli Rossi sono andati in frantumi. Tutto quello che Martínez può fare è tirare una linea sotto e intensificare la preparazione per la Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno. La vittoria contro i campioni d'Europa in carica non sarebbe un'impresa da poco, meglio ancora se tale vittoria arriverà con la partecipazione di alcuni talenti della prossima generazione, come Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio e Arthur Theate.

Le parole dal campo

La delusione di Mancini alla fine della striscia di imbattibilità dell'Italia

Roberto Mancini, Ct Italia: "Tutte le partite sono degne di essere giocate quindi tratteremo la finale per il terzo posto con grande rispetto. La prima frazione di gioco contro la Spagna poteva finire 1-1. Avremmo dovuto essere più attenti a non concedere il secondo gol prima della fine del primo tempo. È molto difficile gestire il possesso palla della Spagna in 11, quindi figuriamoci in dieci. Penso che i ragazzi abbiano fatto quello che dovevano fare. Nel secondo tempo avevamo bisogno di forze fresche e ho fatto diversi cambi che ci hanno aiutato".

Roberto Martínez, Ct Belgio: "Sarà molto difficile rialzarsi e concentrarsi sull'Italia. Penso che la sconfitta di giovedì abbia portato i nostri giocatori a sbattere contro un muro mentale".

Stato di forma (la più recente per prima)

Italia: SVPPPP

Belgio: SVVVSV