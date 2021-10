Benvenuti nell'app ufficiale della UEFA Nations League

L'app è indispensabile per seguire tutte le competizioni per nazionali maggiori maschili e femminili.

Segui le nazionali maschili durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA. Scopri quali saranno le avversarie della tua squadra nell'ultima edizione della UEFA Nations League. Non perdere le ultime notizie sui biglietti in preparazione a UEFA EURO 2024 in Germania.

Sarà un anno importante per le nazionali femminili, che a luglio 2022 andranno in Inghilterra per UEFA Women's EURO, mentre tutte le nazionali maggiori saranno impegnate anche con le qualificazioni per la Coppa del Mondo.

La pagina iniziale contiene le notizie su tutte le competizioni. Se vuoi applicare un filtro per competizione, tocca il logo in alto a sinistra.

Imposta una squadra come preferita e visualizza le sue partite in alto nella pagina iniziale durante una settimana di incontri.