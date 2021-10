Finale UEFA Nations League, Spagna - Francia: dove guardarla in TV e streaming, ultime notizie e probabili formazioni

La Spagna affronterà la Francia domenica 10 ottobre alle 20:45 CET allo stadio San Siro di Milano per la finale di UEFA Nations League.

Storia della partita

La Francia si è qualificata alla finale della seconda edizione di UEFA Nations League con una vittoria in rimonta al cardiopalma nella semifinale contro il Belgio a Torino, grazie alla rete nei minuti di recupero di Theo Hernàndez. Con l'obiettivo di riscattarsi dall'uscita prematura agli ottavi di UEFA EURO 2020, i campioni del mondo hanno dimostrato tutto il loro potenziale contro Romelu Lukaku e compagni, guadagnandosi la possibilità di sollevare un altro trofeo con una grande prestazione di squadra.

La Spagna ha avuto un percorso meno impervio in semifinale dove ha battuto i campioni d'Europa dell'Italia a Milano, interrompendo il record mondiale di mbattibilità degli azzurri. Le due finaliste si sono affrontate l'ultima volta in una fase finale a UEFA EURO 2012, quando la Roja si è imposta 2-0 ai quarti di finale grazie alla doppietta di Xabi Alonso alla sua 100esima partita in nazionale.



Probabili formazioni

Classifica marcatori: guarda la doppietta di Torres con la Spagna

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso: Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Torres, Oyarzabal

Francia: Lloris; Koundé, Varane, L Hernández; Pavard, Pogba, Rabiot, T Hernández; Griezmann; Mbappé, Benzema

Gol del Torneo: guarda la rete della vittoria della Francia

Le parole dal campo

Luis Enrique, Ct Spagna: "La cosa migliore per me è che da quando siamo alla guida della nazionale, abbiamo sempre giocato come volevamo, qualunque fosse l'avversario e in qualunque luogo. Non guarderò i titoli dei giornali né leggerò i resoconti delle partite. Non è il mio modo di fare. Analizzerò a fondo la partita e cercherò di capire come migliorare una o due cose".

Didier Deschamps festeggia la vittoria della Francia nella semifinale contro il Belgio NurPhoto via Getty Images

Didier Deschamps, Ct Francia: "Ho guardato l'altra semifinale e la Spagna ha giocato molto bene, costringendo l'Italia a difendere. Gli spagnoli hanno sempre questa capacità di privare gli avversari della palla e di stancarli. La Spagna ha meritato la qualificazione in finale. Avremo bisogno di avere il possesso e quindi dovremo pensare a come riconquistarlo. C'è un trofeo in palio sia per Luis Enrique che per me e siamo qui per vincerlo. Domenica ci sarà una squadra felice e una infelice - spero che noi saremo quella felice".

Stato di forma (la più recente per prima)

Spagna: VVVSPP

Francia: VVPPPP