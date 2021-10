Il trofeo Alipay Top Scorer svelato per la UEFA Nations League

L'inconfondibile trofeo Alipay verrà assegnato al capocannoniere della fase finale della UEFA Nations League 2021/22, con i dati e numero di gol del vincitore che verranno caricati in un blockchain per l'archiviazione permanente.

Scolpito nella forma del carattere cinese "支" (pronunciato zhi, e significa "pagamento" e "supporto"), il giocatore scalzo sul trofeo riflette l'ideale calcistico egualitario secondo il cui il successo in campo arriva indipendentemente dal background o dallo status. Il codice hash alla base del trofeo, inoltre, sottolinea l'impegno di AntChain a garantire un riscontro permanente e incorruttibile dei risultati del capocannoniere con la tecnologia blockchain.

AntChain, il lato business sul blockchain di Ant Group, ha annunciato una nuova partnership globale quinquennale sulla tecnologia blockchain con la UEFA all'inizio di quest'anno. Secondo l'accordo, AntChain diventerà il partner blockchain globale ufficiale del calcio per nazionali UEFA.

La tecnologia blockchain è un metodo di registrazione dei dati per garantire che vi sia una registrazione permanente e ampiamente distribuita di ogni aggiornamento, garantendo che le transazioni non possano essere hackerate o manomesse retroattivamente. Ora la blockchain viene sviluppata da AntChain per memorizzare anche i record di capocannoniere, non solo per la UEFA Nations League, ma anche per il calcio giovanile nella sua nativa Cina tramite il Campus Top Scorer Incentive Programme di Alipay.

Nel 2004, Alipay è stato fondato come servizio di deposito a garanzia per risolvere la mancanza di fiducia tra acquirenti e venditori online nel nascente mercato cinese dell'e-commerce. Oggi, Alipay si è trasformato in una piattaforma leader dedicata ai pagamenti e al lifestyle. Essendo l'app per dispositivi mobili più usata al mondo oltre a quelle social, Alipay si impegna a conquistare la fiducia e sostenere il commercio sia online che offline.