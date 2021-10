Didier Deschamps e Raphaël Varane parlano del Belgio

La Francia campione del mondo, che a UEFA EURO 2020 ha deluso le aspettative uscendo agli ottavi, vuole assolutamente riscattarsi e ha una prima possibilità con le finals di UEFA Nations League.

I transalpini affrontano il Belgio in semifinale a Torino, sperando di uscire vittoriosi come in Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia. Il Ct Didier Deschamps e il difensore Raphaël Varane parlano dei Diavoli Rossi.

Varane sulla UEFA Nations League

Il cammino della Francia verso le di Nations League

"Partecipi a una competizione per vincerla. A EURO 2020 non ci siamo riusciti, ma ogni volta si parte da zero, che si tratti di una vittoria o di una sconfitta. Abbiamo già vinto la Coppa del Mondo e vogliamo vincere anche adesso".

Deschamps sul Belgio

"C'è una grande rivalità, soprattutto dopo la semifinale in Russia. Ovviamente loro hanno grandi giocatori e con un tridente composto da [Eden] Hazard, [Romelu] Lukaku e [Kevin] De Bruyne possono fare grandi cose".

Varane sul Belgio

Le finaliste di Nations League: Francia

"Conosciamo le qualità del Belgio, soprattutto in attacco. Ai mondiali siamo riusciti a fermarlo e cercheremo di preparare la partita allo stesso modo. Sarà uno sforzo collettivo, ma è l'unica possibilità che abbiamo".

Deschamps su Varane

La motivazione di Varane nel prepartita

"Raphaël [Varane] è con me fin dall'inizio, dal 2012. Allora era molto giovane, ma io avevo grande fiducia. Ha sempre ascoltato e oggi è uno dei giocatori più importanti di questa squadra. È bello vederlo giocare, perché la sua eleganza non va a discapito dell'efficacia. La gente diceva che non era abbastanza aggressivo, ma lui non ne ha bisogno. È bravo nei contrasti e veloce. È forte di testa, va in attacco e difende: per questo è uno dei difensori migliori difensori del mondo".