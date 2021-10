UEFA Nations League: il cammino qualificazione delle finaliste

L'Italia affronta la Spagna e il Belgio sfida la Francia per un posto in finale di UEFA Nations League.

Ecco il loro cammino qualificazione fino alle semifinali.

Guarda tutti gol dell'Italia nel cammino verso la fase finale

04/09/2020 Italia - Bosnia ed Erzegovina 1-1

07/09/2020 Olanda - Italia 0-1

11/10/2020 Polonia - Italia 0-0

14/10/2020 Italia - Olanda 1-1

15/11/2020 Italia - Polonia 2-0

18/11/2020 Bosnia ed Erzegovina - Italia 0-2

La squadra di Roberto Mancini è arrivata prima nel Gruppo 1, dando inizio a un percorso che sarebbe culminato con il trionfo a UEFA EURO 2020. Gli Azzurri hanno centrato una sola vittoria nelle prime quattro partite, ma grazie al decisivo gol di Nicolò Barella contro l'Olanda hanno strappato il primo posto nel girone ai tulipani. Il vice Ct Alberico Evani ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di affrontare le squadre più forti d'Europa alla fase finale".

Miglior marcatore: Domenico Berardi (2)



Il cammino della Spagna verso la fase finale

Guarda tutti gol della Spagna nel cammino verso la fase finale

03/09/2020 Germania - Spagna 1-1

06/09/2020 Spagna - Ucraina 4-0

10/10/2020 Spagna - Svizzera 1-0

13/10/2020 Ucraina - Spagna 1-0

14/11/2020 Svizzera - Spagna 1-1

17/11/2020 Spagna - Germania 6-0

La sconfitta per 1-0 in Ucraina è stata l'unica caduta della Spagna nel Gruppo 4, che si è concluso in modo eclatante a Siviglia. Anche se le bastava un pareggio per arrivare alla fase finale, la squadra di casa si è imposta 6-0 sulla Germania, infliggendole la sconfitta più pesante di tutti i tempi. "È stata una di quelle rare serate in cui tutto riesce alla perfezione", ha commentato il Ct Luis Enrique.

Miglior marcatore: Ferran Torres (4)

Il cammino del Belgio verso la fase finale Belgio

Guarda tutti gol del Belgio nel cammino verso la fase finale

05/09/2020 Danimarca - Belgio 0-2

08/09/2020 Belgio - Islanda 5-1

11/10/2020 Inghilterra - Belgio 2-1

14/10/2020 Islanda - Belgio 1-2

15/11/2020 Belgio - Inghilterra 2-0

18/11/2020 Belgio - Danimarca 4-2

Nonostante la presenza di Danimarca e Inghilterra nel Gruppo 2, il Belgio ha battuto gli inglesi per 2-0 dopo una prima sconfitta e ha trionfato 4-2 contro i danesi all'ultima giornata, suggellando la qualificazione. "Bastava un punto, ma non volevamo rischiare", ha dichiarato Romelu Lukaku per festeggiare il primo posto con cinque punti di vantaggio.

Miglior marcatore: Romelu Lukaku (5)

Il cammino della Francia verso la fase finale

Guarda tutti gol della Francia nel cammino verso la fase finale

05/09/2020 Svezia - Francia 0-1

08/09/2020 Francia - Croazia 4-2

11/10/2020 Francia - Portogallo 0-0

14/10/2020 Croazia - Francia 1-2

14/11/2020 Portogallo - Francia 0-1

17/11/2020 Francia - Svezia 4-2

Con Francia e Portogallo a pari punti nel Gruppo 3 prima della quinta partita, i transalpini hanno vinto lo scontro diretto a Lisbona grazie a un gol di N'Golo Kanté, conquistando il primo posto matematico con una giornata di anticipo in virtù degli scontri diretti. "Vista la qualità dei nostri avversari, è stata una delle migliori prestazioni degli ultimi tempi", ha commentato il Ct Didier Deschamps.

Miglior marcatore: Olivier Giroud (3)