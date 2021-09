UEFA Nations League a Milano e Torino: come arrivare allo stadio

La fase finale di UEFA Nations League si disputa allo stadio San Siro di Milano e allo Juventus Stadium di Torino.

Ecco una breve guida che ti spiegherà come raggiungere gli stadi e muoverti in città.

Torino

Lo Juventus Stadium di Torino NurPhoto via Getty Images

Torino, la capitale del caffè e del cioccolato, offre una ricca proposta enogastronomica e diverse attrazioni. La Mole Antonelliana, l'edificio più alto d'Italia, ospita il Museo del Cinema, mentre il Museo Egizio è fra i primi al mondo nel suo genere.

Come arrivare a Torino

Torino è il capoluogo del Piemonte ed è facilmente raggiungibile dall'estero. Forse, l'opzione migliore è utilizzare i treni ad alta velocità che la collegano con Milano e il resto d'Italia, oltre al TGV che la collega con Parigi.

In aereo

L'aeroporto Internazionale di Torino si trova 16 km a nord della città e dista 30 minuti in autobus o in treno dal centro. I taxi si trovano al terminal arrivi.

Gli aeroporti di Malpensa e Linate distano circa 100 km e sono collegati a Torino con autobus che partono ogni due ore e raggiungono direttamente il centro della città. È anche possibile prendere il treno, ma i passeggeri diretti a Torino devono cambiare a Milano.

In treno

I treni ad alta velocità da e per Torino sono gestiti da Trenitalia (www.trenitalia.it) e Italo (www.italotreno.it). Diversi TGV al giorno collegano Parigi e Torino in circa sei ore (visita www.sncf.fr per maggiori dettagli), mentre i più economici treni regionali collegano la città ad altre località del Piemonte e delle regioni limitrofe.

In auto

Torino è facilmente raggiungibile in auto dalla Francia e dalla Svizzera. Dista circa cinque ore da Nizza, Lione e Ginevra, ma vale la pena ricordare che il tunnel del Monte Bianco e del Frejus sono a pedaggio.

Il traffico sulla tangenziale di Torino può essere molto intenso, soprattutto nelle ore di punta al mattino e al pomeriggio. Sono inoltre previste limitazioni per l'accesso al centro città (ZTL).

Nelle giornate di incontri, allo stadio non sono previsti parcheggi per gli spettatori. Ti consigliamo di lasciare l'auto al Park & Ride Venchi Unica, dove potrai prendere una navetta che raggiunge lo stadio in 15 minuti o dirigerti in centro con la Linea 1 della metropolitana. Il biglietto giornaliero per il Park & Ride Venchi Unica costa 5 € e permette di usufruire dell'intera rete urbana di trasporti, oltre che della navetta per lo stadio.

Come arrivare allo stadio

Lo Juventus Stadium si trova nella zona nord-ovest della città ed è raggiungibile in circa 45 minuti con i mezzi pubblici dal centro. I cancelli aprono tre ore prima del calcio d'inizio; consigliamo ai tifosi di arrivare almeno due ore prima della partita per godersi l'atmosfera e avere tempo sufficiente per i controlli sanitari e di sicurezza.

Per la fase finale, i mezzi pubblici saranno potenziati. La navetta 9b porterà i tifosi direttamente allo stadio dalla fermata Rivoli della Linea 1 della metropolitana. I bus navetta arriveranno sul lato sud dello stadio, in Corso Grosseto (vedi la mappa).

Dopo la partita, il servizio navetta verrà prolungato per consentire a tutti gli spettatori di tornare in centro o a casa. L'opzione più rapida ed economica è acquistare un biglietto di andata e ritorno o un pass giornaliero: visita il sito www.gtt.to.it o scarica l'app TO Move per ulteriori dettagli.

Le città della fase finale di Nations League

Taxi

Le piazzole dei taxi per la UEFA Nations League sono indicate chiaramente e si trovano sul lato ovest e nord dello stadio. Una corsa di sola andata dal centro (o dall'aeroporto) allo stadio costa circa 20-30 €.

Nota: non tutti i taxi accettano le carte di credito. Puoi prenotare un taxi telefonicamente (+39.011.57.30 o +39.011.57.37) o tramite le app Free Now, Wetaxi o itTaxi.

Non è possibile effettuare prenotazioni dopo la partita; dunque, i tifosi dovranno mettersi in coda alle piazzole.

A piedi in bici e in scooter

Il centro di Torino si gira facilmente a piedi: la sua principale caratteristica sono i 5 km di portici che collegano le principali piazze ed evitano di bagnarsi nelle giornate di pioggia. Per percorrere a piedi i 6 km dal centro allo stadio occorre circa un'ora e mezza. La città dispone di piste ciclabili e aree pedonali, ma lo stadio non si trova su questi percorsi. Per raggiungere lo stadio in scooter o in bici occorrono circa 30 minuti, ma allo stadio sono previste restrizioni per parcheggiare questi mezzi.

Viaggi in comitiva

Vicino allo stadio sono disponibili parcheggi speciali per comitive, nelle aree P14 Druento e P15 Ferrara. Queste aree devono essere prenotate e sono soggette alla convalida da parte della UEFA.

Consigli per viaggiare

Viaggia leggero. Allo stadio non è consentito introdurre zaini e borse grandi, né bottiglie di vetro o plastica. Leggi attentamente i termini e condizioni sul retro del biglietto.

Milano

Lo stadio San Siro di Milano Getty Images

Ci sono tanti motivi per visitare la capitale della moda: il Duomo e la vicina galleria sono i simboli della città, mentre il Palazzo Reale e il castello Sforzesco sono semplicemente incantevoli. Arrivare allo stadio in metropolitana dal centro è molto facile.

Come arrivare a Milano

Milano è probabilmente la città meglio collegata d'Italia e ha tre aeroporti (MXP, LIN e BGY) che si trovano a circa un'ora di viaggio con i mezzi pubblici.

In aereo

L'Aeroporto Internazionale di Malpensa dista 45 minuti dal centro con il treno XP1 gestito da Trenord o con una navetta non stop (10 €, puoi prenotarla sul sito Terravision.eu). L'aeroporto Internazionale di Linate è molto vicino al centro e facilmente raggiungibile in taxi o con i mezzi pubblici.

In treno

I treni ad alta velocità collegano Milano con Torino in 50 minuti e altre città come Roma e Venezia in circa tre ore. Da Milano è anche possibile raggiungere molte città estere: i treni ad alta velocità sono comodi e molto frequenti (visita www.trenitalia.it o www.italotreno.it per maggiori dettagli).

In auto

Milano è collegata ottimamente con la Francia, la Svizzera e il resto d'Italia, ma le restrizioni di parcheggio in città complicano l'accesso ai visitatori. Ti consigliamo di lasciare l'auto presso un Park & Ride vicino alla tangenziale. I Park & Ride sono collegati alla metropolitana e sono aperti dalle 05:30 alle 01:00.

Per i tifosi che hanno un posto nei settori nord dello stadio, i Park & Ride di Molino Dorino, Bisceglie e Sesto 1°Maggio sono ideali perché sono collegati direttamente con la linea M1, che permette di raggiungere lo stadio.

Ai tifosi che hanno un posto nei settori sud consigliamo i Park & Ride ubicati sulle linee della metropolitana M2 o M3, ben collegate con la fermata della linea M5 più vicina allo stadio.

Come arrivare allo stadio

Lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro si trova a 30 minuti dal centro con i mezzi pubblici. I cancelli aprono tre ore prima del calcio d'inizio; consigliamo ai tifosi di arrivare almeno due ore prima della partita per godersi l'atmosfera e avere tempo sufficiente per i controlli sanitari e di sicurezza.

Se hai un biglietto per i settori nord dello stadio, dirigiti verso la fermata Lotto Fiera Milano (Linea M1); se hai un biglietto per i settori sud, dirigiti verso la fermata San Siro Stadio (Linea M5).

Dopo la partita, i servizi verranno prolungati per consentire a tutti gli spettatori di tornare in centro o a casa. L'opzione più rapida ed economica è acquistare un biglietto di andata e ritorno o un pass giornaliero: visita il sito www.atm.it per ulteriori dettagli.

Taxi

Per le partite di UEFA Nations League sarà allestita una speciale piazzola dei taxi sul lato sud dello stadio, in Piazza Axum. Una corsa di sola andata dal centro di Milano a San Siro costa circa 20-30 €.

Nota: non tutti i taxi accettano le carte di credito. I taxi possono essere prenotati, anche telefonicamente (+39.02.40.40, +39.02.69.69) o tramite le app Free Now, Wetaxi o itTaxi.

Non è possibile effettuare prenotazioni dopo la partita; dunque, i tifosi dovranno mettersi in coda alle piazzole.

A piedi, in bici e in scooter

Milano è ideale da girare a piedi e ha una rete ciclabile ben sviluppata. Lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro si trova a 7 km dal centro, circa 30 minuti in bici o scooter, ma allo stadio sono previste restrizioni per parcheggiare questi mezzi.

Viaggi in comitiva

Vicino allo stadio sono disponibili parcheggi speciali per comitive, nelle aree P12 Caprilli e P13 Palatino. Queste aree devono essere prenotate e sono soggette alla convalida da parte della UEFA.

Consigli per viaggiare

Viaggia leggero. Allo stadio non è consentito introdurre zaini e borse grandi, né bottiglie di vetro o plastica. Leggi attentamente i termini e condizioni sul retro del biglietto.

Spostarsi tra Milano e Torino

I treni ad alta velocità che collegano le due città impiegano meno di un'ora e sono molto frequenti. Visita i siti www.trenitalia.it e www.italotreno.it per conoscere tutte le opzioni. Sono inoltre disponibili i treni regionali (più lenti ed economici) gestiti da Trenitalia.