Finals UEFA Nations League 2021: tutti i dettagli sui biglietti

La vendita dei biglietti per la fase finale di UEFA Nations League 2021 che si giocherà tra Milano e Torino, si svolgerà esclusivamente su UEFA.com a partire dalle 14:00 CET di lunedì 27 settembre e proseguirà fino all'esaurimento dei biglietti.

Le autorità italiane hanno confermato una capienza minima del 50% per le quattro partite del torneo che si svolgerà dal 6 al 10 ottobre. A ciascuna delle quattro federazioni nazionali partecipanti sono stati assegnati 3.000 biglietti da destinare ai propri tifosi. La vendita di questi biglietti è gestita direttamente dalle federazioni nazionali in questione.

Prezzi dei biglietti

I biglietti riservati al pubblico generico saranno venduti in base all'ordine di arrivo. I tifosi possono acquistare fino a due biglietti a persona.

Le categorie di prezzo disponibili per la vendita al pubblico generico per le Finals di UEFA Nations League sono:

Mercoledì 6 ottobre: Italia - Spagna (San Siro, Milano, 20:45 CET)

Categoria 3: €10

Categoria 2: €30

Categoria 1: €70

Giovedì 7 ottobre: Belgio - Francia (Juventus Stadium, Torino, 20:45 CET)

Categoria 3: €10

Categoria 2: €20

Categoria 1: €40

Domenica 10 ottobre: finale terzo posto (Juventus Stadium, Torino, 15:00 CET)

Categoria 3: €10

Categoria 2: €20

Categoria 1: €40

Domenica 10 ottobre, finale primo posto (San Siro Stadium, Milano, 20:45 CET)

Categoria 3: €10

Categoria 2: €30

Categoria 1: €70

I biglietti destinati agli spettatori con disabilità sono disponibili a un prezzo di €10 (comprende un biglietto al prezzo della categoria 3 e un biglietto gratuito per l'accompagnatore).

Accesso allo stadio

Per entrare allo stadio, gli spettatori dai 12 anni in su sono tenuti a presentare un certificato COVID digitale UE, che attesti una delle seguenti tre condizioni:

Vaccinazione completa al COVID-19 con certificato di un ciclo di vaccinazione completato e valido.

Completa guarigione da COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Risultato negativo di un test molecolare o tampone antigene effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partita.

Nota bene: I tifosi che viaggiano dall'estero devono rispettare le restrizioni di ingresso alla frontiera e le regole applicate in Italia nel periodo in questione. Non saranno fatte esenzioni per i possessori di biglietti.

Dettagli per i possessori dei biglietti

Tutti gli acquirenti dei biglietti sono tenuti rispettare i parametri delle autorità italiane in relazione all'obbligo di fornire i dati di ogni possessore di biglietti entro un termine specifico. Questo processo deve essere fatto attraverso la funzionalità MANTIENI/TRASFERISCI nell'applicazione ufficiale UEFA Mobile Tickets. In questo articolo si possono consultare le varie scadenze esatte delle partite in relazione all'assegnazione/trasferimento dei biglietti.

I dati personali del/i titolare/i del biglietto non saranno richiesti in fase d'acquisto. Tuttavia, sarà necessario fornirli attraverso l'app UEFA Mobile Tickets quando i biglietti elettronici verranno distribuiti nei dispositivi mobili.

Biglietti elettronici per cellulari

I biglietti saranno inviati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets. Gli acquirenti dei biglietti dovranno scaricare l'app ufficiale (o le app ufficiali) disponibile per Android e iPhone.

Con queste app, i tifosi in possesso dei biglietti possono scaricare, trasferire, conservare, assegnare un biglietto a un ospite in totale sicurezza, in qualsiasi momento e ovunque su uno smartphone iOS/Android.

Ulteriori informazioni sui biglietti elettronici per cellulari

I tifosi possono consultare la sezione relativa alle domande frequenti su UEFA.com. Sul sito è possibile vedere inoltre delle guide esplicative sull'uso dei biglietti elettronici per cellulari.

Termini e condizioni di vendita dei biglietti

I biglietti per la fase finale della UEFA Nations League 2021 sono venduti in base a rigorosi termini e condizioni che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione dei termini e delle condizioni. Tutti i possessori di biglietti sono vincolati da questi termini e condizioni di vendita, e la UEFA applica attivamente queste disposizioni. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che chiunque abbia un divieto di accesso agli stadi di calcio non possa acquistare i biglietti. La vendita dei biglietti al pubblico generico per le Finals di UEFA Nations League 2021 sarà effettuata esclusivamente su UEFA.com. La UEFA invita tutti i tifosi ad astenersi dall'acquistare biglietti o pacchetti hospitality da venditori, agenti o siti web non autorizzati, poiché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni UEFA non saranno validi e agli acquirenti di tali biglietti potrebbe essere negato l'ingresso allo stadio.