Capocannoniere competizioni UEFA 2020: Romelu Lukaku

Nel 2020, Romelu Lukaku è stato il miglior marcatore delle competizioni UEFA con 16 gol in tre tornei con Inter e Belgio, staccando di due lunghezze Erling Braut Haaland (Dortmund e Norvegia).

Lukaku ha segnato in tutte le sei le partite di UEFA Europa League della scorsa stagione, compresa la finale persa contro il Siviglia, e quattro gol contro il Borussia Mönchengladbach nella fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21. Inoltre, è andato a segno cinque volte in UEFA Nations League, contribuendo alla qualificazione del Belgio alla fase finale.

Migliori marcatori nelle competizioni UEFA 2020

16: Romelu Lukaku (Inter/Belgio) – 4 UCL, 7 UEL, 5 UNL

14: Erling Braut Haaland (Dortmund/Norvegia) – 8 UCL, 6 UNL

11: Eddie Nketiah (Arsenal/Inghilterra) – 3 UEL, 8 U21

10: Odsonne Édouard (Celtic/Francia) – 1 UCL, 5 UEL, 4 U21

10: Amine Gouiri (Lyon/Nice/Francia) – 4 UEL, 3 UYL, 3 U21

10: Diogo Jota (Wolves/Liverpool/Portogallo) – 4 UCL, 3 UEL, 3 UNL

10: Robert Lewandowski (Bayern/Polonia) – 8 UCL, 2 UNL

10: Tessa Wullaert (Anderlecht/Belgio) – 2 UWCL, 8 WEURO

9: Ferran Torres (Valencia/Manchester City/Spagna) – 5 UCL, 4 UNL

8: Anna Anvegård (Rosengård/Svezia) – 3 UWCL, 5 WEURO

8: Olivier Giroud (Chelsea/Francia) – 5 UCL, 3 UNL

8: Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea/Danimarca) – 5 UWCL, 3 WEURO

8: Mikael Ishak (Lech Poznań) – 8 UEL

8: Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain/Francia) – 2 UWCL, 6 WEURO

8: Álvaro Morata (Atlético/Juventus/Spagna) – 7 UCL, 1 UNL

8: Neymar (Paris Saint-Germain) – 8 UCL

8: Pizzi (Benfica) – 8 UEL

8: Cristiano Ronaldo (Juventus/Portogallo) – 6 UCL, 2 UNL

8: Timo Werner (Leipzig/Chelsea/Germania) – 4 UCL, 4 UNL



Haaland è passato al Dortmund a gennaio dopo aver realizzato ben otto gol in UEFA Champions League con il Salisburgo. Con il nuovo club ha segnato due gol contro il Paris Saint-Germain agli ottavi, quindi ne ha realizzati sei in questa fase a gironi. Inoltre, è stato autore di sei reti in UEFA Nations League, diventando miglior marcatore della fase a leghe.

Al terzo posto c'è l'inglese Eddie Nketiah, che con otto gol nelle qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA è arrivato a quota 13 nell'anno solare: si tratta del totale più alto nella competizione da oltre 20 anni. Nketiah ha anche realizzato tre gol con l'Arsenal nella fase a gironi di UEFA Europa League.

Tessa Wullaert ha segnato 10 gol nelle competizioni UEFA femminili del 2020 BELGA MAG/AFP via Getty Images

Tessa Wullaert è stata la migliore marcatrice nelle competizioni UEFA femminili del 2020 con 10 gol, tutti dal 18 settembre in poi. Quel giorno ha messo a segno una tripletta con il Belgio contro la Romania nelle qualificazioni a UEFA Women's EURO 2022, aggiungendone cinque in altre tre partite e contribuendo alla qualificazione alla fase finale. A novembre, inoltre, ha giocato la sua prima gara di UEFA Women's Champions League da questa estate (quando è tornata all'Anderlecht dal Manchester City) e ha firmato una doppietta contro il Linfield. In totale, i suoi 10 gol sono arrivati in cinque partite sulle sei disputate.



Dieci anni precedenti

2019, 21 Cristiano Ronaldo (Juventus/Portogallo) – 7 UCL, 11 EQ, 3 UNL

2018, 19: Daishawn Redan (Chelsea/Olanda) – 8 UYL, 5 U19, 6 U17

2017, 27: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo) – 19 UCL, 8 EQ

2016,18: Ada Hegerberg (Lyon/Norvegia) – 9 UWCL, 7 WEURO, 2 WOLT

2015, 20: Robert Lewandowski (Bayern München/Polonia) – 11 UCL, 9 EQ

2014, 17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo) – 13 UCL, 2 SCUP, 2 EQ

2013, 15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo) – 15 UCL

2012, 20: Vivianne Miedema (Olanda) – 20 WU17

2011, 17: Alexandra Lunca (Olimpia Cluj/Romania) – 2 UWCL, 9 WU19 6 WU17

2010= 16: Chimel Vita (Kremlin Bicêtre United) – 16 UFCL

2010= 16: Clayton Baptistella (Luparense/Montesilvano/Italia) – 12 UFCL, 4 FEURO

Elencate solo le squadre con cui il giocatore ha segnato nelle competizioni UEFA dell'anno in questione.

Erling Braut Haaland esulta dopo un gol in UEFA Champions League con il Dortmund Getty Images

Legenda

EQ: qualificazioni europee

FEURO: UEFA Futsal EURO (qualificazioni incluse)

SCUP: Supercoppa UEFA

UCL: UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

UEL: UEFA Europa League (qualificazioni incluse)

UFCL: UEFA Futsal Cup/UEFA Futsal Champions League

UNL: UEFA Nations League

UWCL: UEFA Women's Champions League

UYL: UEFA Youth League

U21: Campionato Europeo Under 21 UEFA (qualificazioni incluse)

U19: Campionato Europeo Under 19 UEFA (qualificazioni incluse)

U17: Campionato Europeo Under 17 UEFA (qualificazioni incluse)

WEURO: UEFA Women's EURO (qualificazioni incluse)

WOLT: torneo di qualificazione UEFA per le Olimpiadi

WU19: Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile (qualificazioni incluse)

WU17: Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile (qualificazioni incluse)

Le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile, alla Coppa del Mondo FIFA di futsal o alla Coppa del Mondo FIFA prima dell'introduzione delle qualificazioni europee separate non contano statisticamente come competizioni UEFA.