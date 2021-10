Le squadre delle finals di Nations League

I padroni di casa dell'Italia affrontano la Spagna, mentre il Belgio sfida la Francia nelle semifinali di UEFA Nations League a ottobre 2021.

Italia - Spagna negli anni

Precedenti: il bilancio dell'Italia nei 34 precedenti contro la Spagna è V9 P13 S12. L'incontro più recente risale a UEFA EURO 2020, quando gli Azzurri hanno battuto l'undici di Luis Enrique ai rigori dopo un 1-1. L'Italia ha eliminato la Spagna anche a EURO 2016 vincendo 2-0 a Saint-Denis agli ottavi e consolandosi un po' dopo la finale persa 4-0 a UEFA EURO 2012.

Vincitrice Gruppo A1: V3 P3 S0 GF7 GS2

Miglior marcatore: Domenico Berardi (2)

Risultati

04/09: Italia - Bosnia-Erzegovina 1-1

07/09: Olanda - Italia 0-1

11/10: Polonia - Italia 0-0

14/10: Italia - Olanda 1-1

15/11: Italia - Polonia 2-0

18/11: Bosnia-Erzegovina - Italia 0-1

Ct: Roberto Mancini

L'uomo che ha regalato all'Italia il secondo titolo europeo dopo più di 50 anni. Mancini è stato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, ma non ha mai avuto fortuna in azzurro. Destino opposto da allenatore: riuscirà a vincere il secondo trofeo nello stesso anno?

"La Spagna è una grande squadra - ha dichiarato dopo il sorteggio della fase finale -. Come noi, ha cambiato diversi giocatori ed è riuscita a mettere in piedi una squadra forte, con un gioco un po' diverso rispetto al passato, ma sempre caratterizzato da un alto tasso tecnico. Si sta ricostruendo e lo sta facendo benissimo, proprio come noi".

Guarda tutti gol dell'Italia nel cammino verso la fase finale

Giocatore-chiave: Gianluigi Donnarumma

Votato miglior giocatore del torneo a UEFA EURO 2020, il portiere (22 anni) è stato decisivo per il trionfo dell'Italia ai rigori in semifinale e in finale.

Da tenere d'occhio: Federico Chiesa

Figlio dell'ex attaccante azzurro Enrico Chiesa, il bianconero si è messo in luce per la sua velocità e determinazione a EURO 2020, segnando contro Austria e Spagna nella fase a eliminazione diretta.

Vincitrice Gruppo A4: V3 P2 S1 GF13 GS3

Miglior marcatore: Ferran Torres (4)

Risultati

03/09: Germania - Spagna 1-1

06/09: Spagna - Ucraina 4-0

10/10: Spagna - Svizzera 1-0

13/10: Ucraina - Spagna 1-0

14/11: Svizzera - Spagna 1-1

17/11: Spagna - Germania 6-0

Guarda tutti i gol della Spagna nel cammino verso la fase finale

Ct: Luis Enrique

Luis Enrique si è dimesso a giugno 2019 per motivi personali ma è tornato cinque mesi più tardi, al termine delle qualificazioni per UEFA EURO 2020. Trionfatore in UEFA Champions League con il Barcellona nel 2015, spera di vincere il suo primo trofeo con la Spagna. "Quel che è certo è che noi e l'Italia abbiamo avuto un percorso molto simile, quasi parallelo, nel senso che stiamo rivitalizzando le nazionali con i giovani e, naturalmente, migliorando lo stile di gioco".

Giocatore-chiave: Sergio Busquets

"Torneremo", ha promesso il centrocampista del Barcellona dopo la sconfitta contro l'Italia a EURO 2020. Pur essendo un veterano delle furie rosse, è uno dei giocatori più indispensabili.

Da tenere d'occhio: Marco Llorente

Il centrocampista si è guadagnato un posto tra i convocati a UEFA EURO 2020 dopo un'ottima stagione con l'Atlético (12 gol): la sua versatilità sarà estremamente utile a Luis Enrique.

Precedenti: il bilancio dei 74 precedenti tra le due squadre pende leggermente in favore del Belgio, V30 P19 S25. L'ultimo incrocio tra le due squadre risale alla semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2018, quando Les Bleus hanno vinto 1-0 prima di laurearsi campioni del mondo.

Guarda tutti i gol del Belgio nel cammino verso la fase finale

Vincitore Gruppo A2: V5 P0 S1 GF16 GS6

Miglior marcatore: Romelu Lukaku (5)

Risultati

05/09: Danimarca - Belgio 0-2

08/09: Belgio - Islanda 5-1

11/10: Inghilterra - Belgio 2-1

14/10: Islanda - Belgio 1-2

15/11: Belgio - Inghilterra 2-0

18/11: Belgio - Danimarca 4-2

Ct: Roberto Martínez

Centrocampista spagnolo affermatosi nel calcio inglese, Martínez guida il Belgio dal 2016. A proposito della semifinale contro la Francia ha dichiarato: "Sarà una partita fantastica, ma penso che il nostro cammino in Nations League sia stato talmente esaltante che chiunque avessimo incontrato, sarebbe stato uguale".

Giocatore-chiave: Kevin De Bruyne

Il miglior centrocampista della UEFA Champions League 2019/20 continua a brillare sia a livello di club che in nazionale: è il cuore della manovra belga.

Fase finale di Nations League: Lukaku - Mbappé

Da tenere d'occhio: Jeremy Doku

La "generazione d'oro" domina ancora nell'undici titolare belga, ma il 19enne Doku si è fatto conoscere a UEFA EURO 2020 per la sua velocità e audacia.

Vincitrice Gruppo A3: V5 P1 S0 GF12 GS5

Miglior marcatore: Olivier Giroud (3)



Risultati

05/09: Svezia - Francia 0-1

08/09: Francia - Croazia 4-2

11/10: Francia - Portogallo 0-0

14/10: Croazia - Francia 1-2

14/11: Portogallo - Francia 0-1

17/11: Francia - Svezia 4-2

Ct: Didier Deschamps

Deschamps ha guidato da capitano i Bleus al successo alla Coppa del Mondo FIFA 1998 e a UEFA EURO 2000. Ct della Francia dal 2012, ha trionfato alla Coppa del Mondo 2018 e a EURO 2020 potrebbe centrare la sua seconda doppietta internazionale. "A livello personale sono davvero felice di giocare questa partita a Torino, in uno stadio che conosco bene e dove ho molti amici e conoscenti. Sarà una grande partita che speriamo di giocare in un'atmosfera da grande gara davanti a spalti pieni".

Guarda tutti i gol della Francia nel cammino verso la fase finale

Giocatore-chiave: Antoine Griezmann

Il miglior giocatore e miglior marcatore di EURO 2016 è sempre più importante per la Francia: autore di tre reti e sette assist nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, ha superato Zinédine Zidane nella classifica dei migliori marcatori assoluti dei Bleus.

Da tenere d'occhio: Marcus Thuram

Il figlio di Lilian Thuram (ex nazionale come Deschamps) era tra i convocati per EURO 2020 ma ha giocato solo pochi minuti. Ora, l'esterno vuole dimostrare di essere un'arma in più per la nazionale, così come lo è per il Mönchengladbach.

Programma della fase finale

Finale terzo posto

Domenica 10 ottobre: Juventus Stadium, Torino (15:00 CET)

Finale primo posto

Domenica 10 ottobre: San Siro, Milano

Tutte le partite iniziano alle 20:45 CET se non specificato diversamente.