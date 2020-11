Nations League: Italia alle fasi finali se...

Highlights: Italia - Polonia 2-0



C'è solo la Bosnia-Erzegovina tra l'Italia e la fase finale a quattro di UEFA Nations League, che si disputerà nel mese di ottobre del prossimo anno.

Gli Azzurri sono attualmente primi nel Gruppo 1 della Lega A quando manca una sola gara alla conclusione della fase a gironi. La classifica è la seguente:

1. Italia 9 p.ti

2. Olanda 8 p.ti

3. Polonia 7 p.ti

4. Bosnia-Erzegovina 2 p.ti

Highlights: Olanda - Italia 0-1

Italia, Olanda e Polonia sono tutte ancora in corsa per accedere alle fasi finali, mentre la Bosnia-Erzegovina - avversaria degli Azzurri nell'ultima sfida del girone - è già matematicamente certa della retrocessione in Lega B.

Le sfide dell'ultima giornata sono le seguenti:

18 novembre, 20.45: Bosnia-Erzegovina - Italia (Sarajevo)

18 novembre, 20.45: Polonia - Olanda (Chorzow)

L'Italia è in vetta alla classifica del girone, quindi è padrona del proprio destino. Questo significa che in caso di vittoria gli Azzurri sarebbero certi di approdare alle fasi finali, ma battere la Bosnia-Erzegovina non è necessariamente l'unico modo per gli Azzurri di approdare alla final four. Qui sotto sono tratteggiati tutti i possibili scenari che qualificherebbero l'Italia.

L'Italia approda alla fase finale di UEFA Nations League se:

1. Batte la Bosnia-Erzegovina (in questo caso gli Azzurri chiuderebbero il girone da soli in vetta a quota 12 punti e accederebbero alla final four a prescindere dal risultato della sfida tra Polonia e Olanda).

2. Pareggia e l'Olanda non batte la Polonia. Con un pareggio nell'altra sfida il girone si chiuderebbe con l'Italia a 10 punti, l'Olanda a 9 e la Polonia a 8; una vittoria permetterebbe invece alla Polonia di agganciare gli Azzurri a quota 10, ma l'Italia è in vantaggio negli scontri diretti con i polacchi (una vittoria e un pareggio) e quindi si confermerebbe prima.

3. Perde e Polonia e Olanda pareggiano. Con un pareggio nell'altra sfida il girone si chiuderebbe con Italia e Olanda a 9 punti e la Polonia a 8, ma l'Italia è in vantaggio negli scontri diretti con gli olandesi (una vittoria e un pareggio) e quindi si confermerebbe prima.

Una sconfitta dell'Italia, abbinata a una vittoria di Polonia o Olanda nell'altra sfida, condannerebbe invece gli Azzurri al secondo posto finale nel Gruppo A e all'esclusione dalle fasi finali di UEFA Nations League.

.