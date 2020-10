L'Italia non passa in Polonia

Una buona Italia domina a centrocampo ma fatica a concretizzare e deve accontentarsi di un pareggio per 0-0 contro la Polonia. Dopo tre giornate, i ragazzi di Mancini restano in vetta al Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League con cinque punti.

La prima grande occasione del match è di Federico Chiesa: all'11' Jorginho recupera palla sulla trequarti della Polonia e serve Lorenzo Pellegrini che a sua volta allarga per Andrea Belotti. L'attaccante del Torino libera Chiesa al centro dell'area con un perfetto cross ma la conclusione da posizione molto ravvicinata del nuovo attaccante della Juventus non inquadra la porta.

L'Italia è propositiva, la Polonia invece cerca di pungere in contropiede: al 17' il cross di Mateusz Klich è insidioso ma l'intervento di Emerson ad anticipare Lewandowski da pochi passi è provvidenziale. Al 23' ci prova Belotti con un'azione personale ma il suo tiro è debole e viene parato senza problemi da Łukasz Fabiański.

E' sempre l'Italia a macinare gioco e rendersi pericolosa. Al 34' dopo un bel fraseggio azzurro, Nicolò Barella va al cross basso e pesca Pellegrini che, disturbato dalla marcatura di Tomasz Kędziora, 'strozza' la palla e non riesce a concludere a rete.

L'Italia riparte con la stessa convinzione anche nella ripresa chiudendo la Polonia nella propria metà campo. Al 64' Azzurri sfiorano ancora il vantaggio: Chiesa si destreggia in area e scodella un buon pallone al centro dell'area, il taglio di Emerson è perfetto ma il suo colpo di testa non inquadra la porta.

Mancini getta nella mischia Moise Kean, Jerzy Brzęczek risponde con Arkadiusz Milik. E' proprio il No22 azzurro a impensierire la Polonia con una conclusione all'altezza del dischetto del rigore respinta, tuttavia, dalla difesa. Il forcing dei ragazzi di Mancini è costante e all'80' è Emerson a provarci dopo il lancio millimetrico di Marco Verratti. Anche questa volta la Polonia si salva.

Brivido nel finale per Gianluigi Donnarumma sulla conclusione di Karol Linetty, deviata miracolosamente in calcio d'angolo dall'intervento Francesco Acerbi; il punteggio, tuttavia, non cambia. Gli Azzurri devono accontentarsi di un solo punto a Danzica in vista della sfida di mercoledì contro l'Olanda.

Reazioni

Roberto Mancini, allenatore Italia: "I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione al di là del risultato che non ci premia, siamo felici ugualmente. La squadra è stata sempre in attacco, fino alla fine volevamo vincere. Abbiamo avuto occasioni non siamo riusciti a sfruttarle… capita. Nel primo tempo dovevamo essere avanti almeno di due gol, avremmo dovuto concretizzare".

Marco Verratti, centrocampista Italia: "Era una partita dura. Abbiamo creato occasioni ma dobbiamo cercare di finalizzare meglio. E' comunque un punto importante. Ogni partita ora può essere decisiva. Con l'Olanda ci giochiamo il primo posto, abbiamo vinto all'andata e starà a noi consolidare la vetta".