I convocati dell'Italia per Moldavia, Polonia e Olanda

Il Ct Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per il triplo impegno dell'Italia contro Moldavia (amichevole), Polonia ed Olanda (fase a gironi di UEFA Nations League per entrambe le sfide). Da segnalare la prima chiamata in nazionale maggiore per il portiere del Verona Marco Silvestri.

Gli Azzurri ospiteranno la Moldavia mercoledì 7 ottobre allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, quindi saranno di sena a Danzica domenica 11 ottobre contro la Polonia e mercoledì 11 ottobre sfideranno l'Olanda a Bergamo.

I convocati dell'Italia

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Ogbonna (West Ham), Leonardo Spinazzola (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna)