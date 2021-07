Nations League 2020/21: risultati e partite della fase finale

Tutti i risultati delle partite della fase a leghe di UEFA Nations League 2020/21.



FASE FINALE

Semifinali

Mercoledì 6 ottobre: Italia - Spagna (San Siro, Milano)Giovedì 7 ottobre: Belgio - Francia (Juventus Stadium, Torino)

Finale terzo posto

Domenica 10 ottobre: Juventus Stadium, Torino (15:00 CET)

Finale

Domenica 10 ottobre: San Siro, Milano

*Calci d'inizio ore 20:45 CET se non diversamente indicato

GIORNATA 6

Highlights: Belgio - Danimarca 4-2

Mercoledì 18 novembre

A1 Bosnia ed Erzegovina - Italia 0-2

A1 Polonia - Olanda 1-2

A2 Belgio - Danimarca 4-2

A2 Inghilterra - Islanda 4-0

B1 Austria - Norvegia 1-1

B1 Irlanda del Nord - Romania 1-1

B2 Repubblica Ceca - Slovacchia 2-0

B2 Israele - Scozia 1-0

B3 Ungheria - Turchia 2-0

B3 Serbia - Russia 5-0

B4 Repubblica d'Irlanda - Bulgaria 0-0

B4 Galles - Finlandia 3-1

C2 Armenia - Macedonia del Nord 1-0

C2 Georgia - Estonia 0-0

C3 Grecia - Slovenia 0-0

C3 Kosovo - Moldavia 1-0

C4 Kazakistan - Lituania 1-2

Highlights: Francia - Svezia 4-2

Martedì 17 novembre

A3 Croazia - Portogallo 2-3

A3 Francia - Svezia 4-2

A4 Spagna - Germania 6-0

A4 Svizzera - Ucraina 3-0*

C1 Lussemburgo - Azerbaigian 0-0

C1 Montenegro - Cipro 4-0

D1 Andorra - Lettonia 0-5

D1 Malta - Isole Faroe 1-1

D2 Gibilterra - Liechtenstein 1-1

GIORNATA 5

Domenica 15 novembre

A1 Olanda - Bosnia ed Erzegovina 3-1

A1 Italia - Polonia 2-0

A2 Belgio - Inghilterra 2-0

A2 Danimarca - Islanda 2-1

B1 Austria - Irlanda del Nord 2-1

B1 Romania - Norvegia 3-0*

B2 Repubblica Ceca - Israele 1-0

B2 Slovacchia - Scozia 1-0

B3 Turchia - Russia 3-2

B3 Ungheria - Serbia 1-1

B4 Bulgaria - Finlandia 1-2

B4 Galles v Repubblica d'Irlanda 1-0

C2 Macedonia del Nord - Estonia 2-1

C2 Georgia - Armenia 1-2

C3 Moldavia - Grecia 0-2

C3 Slovenia - Kosovo 2-1

C4 Albania - Kazakistan 3-1

C4 Bielorussia - Lituania 2-0



Highlights: Portogallo - Francia 0-1

Sabato 14 novembre

A3 Portogallo - Francia 0-1

A3 Svezia - Croazia 2-1

A4 Germania - Ucraina 3-1

A4 Svizzera - Spagna 1-1

C1 Azerbaigian - Montenegro 0-0

C1 Cipro - Lussemburgo 2-1

D1 Malta - Andorra 3-1

D1 Lettonia - Isole Faroe 1-1

D2 San Marino - Gibilterra 0-0



GIORNATA 4

Mercoledì 14 ottobreA1 Italia - Olanda 1-1

A1 Polonia - Bosnia ed Erzegovina 3-0

A2 Inghilterra - Danimarca 0-1

A2 Islanda - Belgio 1-2

A3 Croazia - Francia 1-2

A3 Portogallo - Svezia 3-0

B1 Norvegia - Irlanda del Nord 1-0

B1 Romania - Austria 0-1

B2 Scozia - Repubblica Ceca 1-0

B2 Slovacchia - Israele 2-3

B3 Russia - Ungheria 0-0

B3 Turchia - Serbia 2-2

B4 Finlandia - Repubblica d'Irlanda 1-0

B4 Bulgaria - Galles 0-1

C2 Estonia - Armenia 1-1

C2 Macedonia del Nord - Georgia 1-1

C3 Grecia - Kosovo 0-0

C3 Moldavia - Slovenia 0-4

C4 Bielorussia - Kazakistan 2-0​

C4 Lituania - Albania 0-0



Highlights: Germania - Svizzera 3-3

Martedì 13 ottobre

A4 Germania - Svizzera 3-3

A4 Ucraina - Spagna 1-0

C1 Montenegro - Lussemburgo 1-2

C1 Azerbaigian - Cipro 0-0

D1 Lettonia - Malta 0-1

D1 Isole Faroe - Andorra 2-0

D2 Liechtenstein - San Marino 0-0

GIORNATA 3

Domenica 11 ottobre

A1 Bosnia ed Erzegovina - Olanda 0-0

A1 Polonia - Italia 0-0

A2 Inghilterra - Belgio 2-1

A2 Islanda - Danimarca 0-3

A3 Croazia - Svezia 2-1

A3 Francia - Portogallo 0-0

B1 Norvegia - Romania 4-0

B1 Irlanda del Nord - Austria 0-1

B2 Israele - Repubblica Ceca 1-2

B2 Scozia - Slovacchia 1-0

B3 Russia - Turchia 1-1

B3 Serbia - Ungheria 0-1

B4 Finlandia - Bulgaria 2-0

B4 Repubblica d'Irlanda - Galles 0-0

C2 Armenia - Georgia 2-2

C2 Estonia - Macedonia del Nord 3-3

C3 Grecia - Moldavia 2-0

C3 Kosovo - Slovenia 0-1

C4 Lituania - Bielorussia 2-2

C4 Kazakistan - Albania 0-0

Highlights: Ucraina - Germania 1-2

Sabato 10 ottobre

A4 Spagna - Svizzera 1-0

A4 Ucraina - Germania 1-2

C1 Lussemburgo - Cipro 2-0

C1 Montenegro - Azerbaigian 2-0

D1 Isole Faroe - Lettonia 1-1

D1 Andorra - Malta 0-0

D2 Liechtenstein - Gibilterra 0-1

GIORNATA 2

Martedì 8 settembre

A2 Belgio - Islanda 5-1

A2 Danimarca - Inghilterra 0-0

A3 Francia - Croazia 4-2

A3 Svezia - Portogallo 0-2

C1 Cipro - Azerbaigian 0-1

C1 Lussemburgo - Montenegro 0-1

C2 Armenia - Estonia 2-0

C2 Georgia - Macedonia del Nord 1-1

D2 San Marino - Liechtenstein 0-2

Highlights: Irlanda del Nord - Norvegia 1-5

Lunedì 7 settembre

A1 Bosnia ed Erzegovina - Polonia 1-2

A1 Olanda - Italia 0-1

B1 Austria - Romania 2-3

B1 Irlanda del Nord - Norvegia 1-5

B2 Repubblica Ceca - Scozia 1-2

B2 Israele - Slovacchia 1-1

C4 Kazakistan - Bielorussia 1-2

C4 Albania - Lituania 0-1

Domenica 6 settembre

A4 Spagna - Ucraina 4-0

A4 Svizzera - Germania 1-1

B3 Serbia - Turchia 0-0

B3 Ungheria - Russia 2-3

B4 Galles - Bulgaria 1-0

B4 Repubblica d'Irlanda - Finlandia 0-1

C3 Slovenia - Moldavia 1-0

C3 Kosovo - Grecia 1-2

D1 Andorra - Isole Faroe

D1 Malta - Lettonia 1-1

GIORNATA 1

Highlights: Portogallo - Croazia 4-1

Sabato 5 settembre

A2 Islanda - Inghilterra 0-1

A2 Danimarca - Belgio 0-2

A3 Portogallo - Croazia 4-1

A3 Svezia - Francia 0-1

C1 Azerbaigian - Lussemburgo 1-2

C1 Cipro - Montenegro 0-2

C2 Macedonia del Nord - Armenia 2-1

C2 Estonia - Georgia 0-1

D2 Gibilterra - San Marino 1-0



Venerdì 4 settembre

A1 Italia - Bosnia ed Erzegovina 1-1

A1 Olanda - Polonia 1-0

B1 Norvegia - Austria 1-2

B1 Romania - Irlanda del Nord 1-1

B2 Scozia - Israele 1-1

B2 Slovacchia - Repubblica Ceca 1-3

C4 Bielorussia - Albania 0-2

C4 Lituania - Kazakistan 0-2

Highlights: Germania - Spagna 1-1

Giovedì 3 settembre

A4 Germania - Spagna 1-1

A4 Ucraina - Svizzera 2-1

B3 Russia - Serbia 3-1

B3 Turchia - Ungheria 0-1

B4 Bulgaria - Repubblica d'Irlanda 1-1

B4 Finlandia - Galles 0-1

C3 Moldavia - Kosovo 1-1

C3 Slovenia - Grecia 0-0

D1 Isole Faroe - Malta 3-2

D1 Lettonia - Andorra 0-0

Quando si gioca la fase finale?

Le date della fase finale della UEFA Nations League 2020/21 sono state confermate a settembre in una riunione del Comitato Esecutivo UEFA. Le semifinali si giocheranno il 6-7 ottobre 2021 mentre la finale per il terzo posto e quella per il primo posto si disputeranno il 10 ottobre.

Le quattro gare della fase finale si disputeranno in due degli stadi più famosi d'Italia, il Giuseppe Meazza di Milano e lo Juventus Stadium di Torino.