Sorteggio 2020/21 di Nations League: calendario

GIORNATA 1

Giovedì 3 settembre

A4 Germania vs Spagna (20:45)

A4 Ucraina vs Svizzera (20:45)

B3 Russia vs Serbia (20:45)

B3 Turchia vs Ungheria (20:45)

B4 Bulgaria vs Repubblica d'Irlanda (20:45)

B4 Finlandia vs Galles (20:45)

C3 Moldova vs Kosovo (20:45)

C3 Slovenia vs Grecia (20:45)

D1 Isole Faroe vs Malta (20:45)

D1 Lettonia vs Andorra (20:45)

Venerdì 4 settembre

A1 Italia vs Bosnia-Erzegovina (20:45)

A1 Olanda vs Polonia (20:45)

B1 Norvegia vs Austria (20:45)

B1 Romania vs Irlanda del Nord (20:45)

B2 Scozia vs Israele (20:45)

B2 Slovacchia vs Repubblica ceca (20:45)

C4 Bielorussia vs Albania (20:45)

C4 Lituania vs Kazakistan (20:45)

Sabato 5 settembre

C2 Macedonia del Nord vs Armenia (15:00)

D2 Gibilterra vs San Marino (15:00)

A2 Islanda vs Inghilterra (18:00)

C1 Azerbaigian vs Lussemburgo (18:00)

C1 Cipro vs Montenegro (18:00)

C2 Estonia vs Georgia (18:00)

A2 Danimarca vs Belgio (20:45)

A3 Portogallo vs Croazia (20:45)

A3 Svezia vs Francia (20:45)

GIORNATA 2

Domenica 6 settembre

B4 Galles vs Bulgaria (15:00)

D1 Andorra vs Isole Faroe (15:00)

B3 Ungheria vs Russia (18:00)

B4 Repubblica d'Irlanda - Finlandia (18:00)

C3 Slovenia vs Moldova (18:00)

A4 Spagna vs Ucraina (20:45)

A4 Svizzera vs Germania (20:45)

B3 Serbia vs Turchia (20:45)

C3 Kosovo vs Grecia (20:45)

D1 Malta vs Lettonia (20:45)



Lunedì 7 settembre

C4 Kazakistan vs Bielorussia (16:00)

A1 Bosnia-Erzegovina vs Polonia (20:45)

A1 Olanda vs Italia (20:45)

B1 Austria vs Romania (20:45)

B1 Irlanda del Nord vs Norvegia (20:45)

B2 Repubblica ceca vs Scozia (20:45)

B2 Israele vs Slovacchia (20:45)

C4 Albania vs Lituania (20:45)



Martedì 8 settembre

C2 Armenia vs Estonia (18:00)

C2 Georgia vs Macedonia del Nord (18:00)

A2 Belgio vs Islanda (20:45)

A2 Danimarca vs Inghilterra (20:45)

A3 Francia vs Croazia (20:45)

A3 Svezia vs Portogallo (20:45)

C1 Cypro vs Azerbaigian (20:45)

C1 Lussemburgo vs Montenegro (20:45)

D2 San Marino vs Liechtenstein (20:45)

GIORNATA 3

Giovedì 8 ottobre

C2 Armenia vs Georgia (18:00)

A1 Bosnia-Erzegovina vs Olanda (20:45)

A1 Polonia vs Italia (20:45)

B1 Irlanda del Nord vs Austria (20:45)

B1 Norvegia vs Romania (20:45)

B2 Israele vs Repubblica ceca (20:45)

B2 Scozia vs Slovacchia (20:45)

C2 Estonia vs Macedonia del Nord (20:45)

D2 Liechtenstein vs Gibilterra (20:45)

Venerdì 9 ottobre

A2 Inghilterra vs Belgio (20:45)

A2 Islanda vs Danimarca (20:45)

A3 Croazia vs Svezia(20:45)

A3 Francia vs Portogallo (20:45)

B3 Russia vs Turchia (20:45)

B3 Serbia vs Ungheria (20:45)

C1 Lussemburgo vs Cipro (20:45)

C1 Montenegro vs Azerbaigian(20:45)

D1 Andorra vs Malta (20:45)

D1 Isole Faroe vs Lettonia (20:45)

Sabato 10 ottobre

B4 Repubblica d'Irlanda vs Galles (15:00)

C4 Kazakistan vs Albania (15:00)

B4 Finlandia vs Bulgaria (18:00)

C4 Lituania vs Bielorussia (18:00)

A4 Spagna vs Svizzera (20:45)

A4 Ucraina vs Germania (20:45)

C3 Grecia vs Moldavia (20:45)

C3 Kosovo vs Slovenia (20:45)

GIORNATA 4

Domenica 11 ottobre

B2 Scozia vs Repubblica ceca (15:00)

B1 Norvegia vs Irlanda del Nord (18:00)

C2 Estonia vs Armenia (18:00)

C2 Macedonia del Nord vs Georgia (18:00)

D2 Liechtenstein vs San Marino (18:00)

A1 Italia vs Olanda (20:45)

A1 Polonia vs Bosnia-Erzegovina (20:45)

B1 Romania vs Austria (20:45)

B2 Slovacchia vs Israele (20:45)

Lunedì 12 ottobre

C1 Azerbaigian vs Cipro (18:00)

A2 Inghilterra vs Danimarca (20:45)

A2 Islanda vs Belgio (20:45)

A3 Croazia vs Francia (20:45)

A3 Portogallo vs Svezia(20:45)

B3 Russia vs Ungheria (20:45)

B3 Turchia vs Serbia (20:45)

C1 Montenegro vs Lussemburgo(20:45)

D1 Isole Faroe vs Andorra (20:45)

D1 Lettonia vs Malta (20:45)

Martedì 13 ottobre

A4 Germania vs Svizzera(20:45)

A4 Ucraina vs Spagna(20:45)

B4 Bulgaria vs Wales (20:45)

B4 Finlandia vs Repubblica d'Irlanda (20:45)

C3 Grecia vs Kosovo (20:45)

C3 Moldavia vs Slovenia (20:45)

C4 Bielorussia vs Kazakistan (20:45)

C4 Lituania vs Albania (20:45)

GIORNATA 5

Giovedì 12 novembre

C1 Azerbaigian vs Montenegro (18:00)

C4 Bielorussia vs Lituania (18:00)

A2 Belgio vs Inghilterra (20:45)

A2 Danimarca vs Islanda (20:45)

A3 Portogallo vs Francia (20:45)

A3 Svezia vs Croazia (20:45)

C1 Cipro vs Lussemburgo(20:45)

C4 Albania vs Kazakistan (20:45)

Venerdì 13 novembre

C2 Georgia vs Armenia (18:00)

A4 Germania vs Ucraina 20:45)

A4 Svizzera vs Spagna(20:45)

B4 Bulgaria vs Finlandia (20:45)

B4 Galles v Repubblica d'Irlanda (20:45)

C2 North Macedonia vs Estonia (20:45)

C3 Moldavia vs Grecia (20:45)

C3 Slovenia vs Kosovo (20:45)

D2 San Marino vs Gibilterra (20:45)

Sabato 14 novembre

B2 Repubblica ceca vs Israele (15:00)

D1 Malta vs Andorra (15:00)

B1 Romania vs Norvegia (18:00)

B2 Slovacchia vs Scozia (18:00)

B3 Turchia vs Russia (18:00)

D1 Lettonia vs Isole Faroe (18:00)

A1 Italia vs Polonia (20:45)

A1 Olanda vs Bosnia-Erzegovina (20:45)

B1 Austria vs Irlanda del Nord (20:45)

B3 Ungheria vs Serbia (20:45)

GIORNATA 6

Domenica 15 novembre

C4 Albania vs Bielorussia (15:00)

C4 Kazakistan vs Lituania (15:00)

A2 Belgio vs Danimarca (18:00)

A2 Inghilterra vs Islanda (18:00)

A3 Croazia vs Portogallo (20:45)

A3 Francia vs Svezia (20:45)

C1 Lussemburgo vs Azerbaigian (20:45)

C1 Montenegro vs Cipro (20:45)

Lunedì 16 novembre

C2 Armenia vs Macedonia del Nord (18:00)

C2 Georgia vs Estonia (18:00)

A4 Spagna vs Germania (20:45)

A4 Svizzera vs Ucraina (20:45)

B4 Repubblica d'Irlanda vs Bulgaria (20:45)

B4 Galles vs Finlandia (20:45)

C3 Grecia vs Slovenia (20:45)

C3 Kosovo vs Moldavia (20:45)

D2 Gibilterra vs Liechtenstein (20:45)

Martedì 17 novembre

A1 Bosnia-Erzegovina vs Italia (20:45)

A1 Polonia vs Olanda (20:45)

B1 Austria vs Norvegia (20:45)

B1 Repubblica d'Irlanda vs Romania (20:45)

B2 Repubblica ceca vs Slovacchia (20:45)

B2 Israele vs Scozia (20:45)

B3 Ungheria vs Turchia(20:45)

B3 Serbia vs Russia (20:45)

D1 Andorra vs Lettonia(20:45)

D1 Malta vs Isole Faroe (20:45)