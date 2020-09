UEFA Nations League 2020/21: la guida completa

Che cos'è?

È la seconda edizione del nuovo torneo UEFA per nazionali. Il Portogallo ha vinto il primo titolo davanti al suo pubblico nel 2019, aggiudicandosi una competizione molto apprezzata in tutto il continente. L'edizione 2020/21 si propone di consolidarne il successo e prevede qualche variazione.



Quando inizia?



La competizione inizia giovedì, mentre il sorteggio si è svolto martedì 3 marzo ad Amsterdam. La fase a leghe si giocherà a settembre, ottobre e novembre 2020, con la fase finale e gli spareggi retrocessione a seguire.

Quali squadre possono affrontarsi?

Le 55 federazioni sono state suddivise in quattro leghe (posizioni 1–16 in Lega A, 17–32 in Lega B, 33-48 in Lega C, 49–55 in Lega D) in base alla posizione nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2020/21, basata sulla classifica finale delle squadre in UEFA Nations League 2018/19 dopo le promozioni e le retrocessioni. In ogni lega, le squadre sono state suddivise in due fasce (Lega D) o quattro fasce (Leghe A, B e C), sempre in base alla lista di accesso. Fare clic qui per informazioni sulle fasce.

I risultati del sorteggio:

Lega A

Gruppo 1: Olanda, Italia, Bosnia-Erzegovina, Polonia

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia

Gruppo 4: Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania

Lega B

Gruppo 1: Austria, Norvegia, Irlanda del Nord, Romania

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Israele

Gruppo 3: Russia, Serbia, Turchia, Ungheria

Gruppo 4: Galles, Finlandia, Repubblica d'Irlanda, Bulgaria

Lega C

Gruppo 1: Montenegro, Cipro, Lussemburgo, Azerbaigian

Gruppo 2: Georgia, Macedonia del Nord, Estonia, Armenia

Gruppo 3: Grecia, Kosovo, Slovenia, Moldavia

Gruppo 4: Albania, Bielorussia, Lituania, Kazakistan

Lega D

Gruppo 1: Isole Faroe, Lettonia, Andorra, Malta

Gruppo 2: Gibilterra, Liechtenstein, San Marino

Come funzionano le leghe?

Le squadre si affrontano in casa e in trasferta. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase finale di UEFA Nations League, che prevede semifinali, finale terzo posto e finale. Le vincitrici dei gironi delle leghe B, C e D conquistano la promozione, mentre le ultime classificate nei gironi della Lega A e B retrocedono.

Poiché la Lega C ha quattro gironi e la Lega D ne ha solo due, le due squadre di Lega C che devono retrocedere vengono decise con gli spareggi (con gare di andata e ritorno).

Se una squadra che deve partecipare agli spareggi si qualifica per gli spareggi di Coppa del Mondo FIFA 2022 (maggiori informazioni di seguito), le squadre di Lega C al 47º e 48º posto nella classifica di UEFA Nations League retrocedono automaticamente.

Qual è il rapporto con le qualificazioni per i mondiali del 2022?

Le qualificazioni mondiali rimangono inizialmente invariate, con le 10 vincitrici dei gironi che si qualificano direttamente per la fase finale in Qatar. Il format degli spareggi, però, è cambiato e prevede due fasi a eliminazione diretta che qualificano tre squadre. Coinvolgerà le 10 seconde classificate nei gironi e le migliori due vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (in base alla classifica generale di UEFA Nations League) che non si siano qualificate direttamente o abbiano raggiunto gli spareggi.

Quando si giocano le partite?

Le partite della fase a gironi della UEFA Nations League 2020/21 si giocheranno nelle seguenti date: 3/4/5 e 6/7/8 settembre; 10/11 e 13/14 ottobre; 14/15 e 17/18 novembre 2020.

L’elenco completo degli incontri con le date e gli orari di inizio confermati è disponibile qui.