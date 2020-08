Il calendario 2020 del calcio europeo

Solo a scopo informativo. Tutte le date sono soggette a variazioni. Alcuni eventi, tra cui partite e sorteggi, sono ancora da programmare.

Fasi finali in grassetto

Gennaio

27 gennaio–5 febbraio: turno elite qualificazioni Coppa del Mondo FIFA di futsal

29 gennaio–1 febbraio: turno di qualificazione per UEFA Futsal EURO 2022

La UEFA Champions League riprende il 18 febbraio ©Getty Images

Febbraio

11/12 febbraio: spareggi di UEFA Youth League

13 febbraio: spareggi di qualificazione a UEFA Futsal EURO 2022 e sorteggi qualificazioni UEFA Women's Futsal EURO 2021, Nyon

14 febbraio: sorteggio fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League

18/19, 25/26 febbraio: ottavi di UEFA Champions League, andata

20 febbraio: sedicesimi di UEFA Europa League, andata

27 febbraio: sedicesimi di UEFA Europa League, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di UEFA Europa League, Nyon

Marzo

2 marzo: meeting del Comitato Esecutivo UEFA, Amsterdam

3 marzo: congresso UEFA, Amsterdam

3 marzo: sorteggio UEFA Nations League 2020/21, Amsterdam

3/4 marzo: ottavi di UEFA Youth League

5–11 marzo: qualificazioni per UEFA Women's EURO 2021

10/11, 17/18 marzo: ottavi di UEFA Champions League, ritorno

12 marzo: ottavi di UEFA Europa League, andata

A seguito della pandemia di COVID-19 in Europa e alle relative decisioni prese dai vari governi nazionali, tutte le partite delle competizioni UEFA sono state posticipate a partire dal 15 marzo.

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito in videoconferenza il 17 giugno e ha preso numerose decisioni in merito a regolamenti, format, calendario e sedi delle varie competizioni UEFA per club e squadre nazionali in vista della ripresa.

La fase finale di UEFA Youth League si disputerà ad aprile ©Getty Images

Luglio

10 luglio: sorteggio quarti di finale e semifinali di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20, Nyon

17 luglio: sorteggio turno preliminare UEFA Champions League 2020/21

Agosto

5/6 agosto: ottavi di finale di UEFA Europa League 2019/20

7/8 agosto: ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2019/20

8–11 agosto: turno preliminare di UEFA Champions League 2020/21, gare uniche

9 agosto: primo turno di qualificazione UEFA Champions League 2020/21, Nyon

9 agosto: turno preliminare UEFA Champions League 2020/21, Nyonprimo turno di qualificazione UEFA Champions League 2020/21, Nyon

10 agosto: secondo turno di qualificazione UEFA Champions League 2020/21, Nyon

10 agosto: primo turno di qualificazione UEFA Europa League 2020/21, Nyon

10/11 agosto: quarti di finale di UEFA Europa League 2019/20, gare uniche, Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen

12/13/14/15 agosto: quarti di finale di UEFA Champions League 2019/20, gare uniche, Lisbona

16 agosto: ottavi di finale di UEFA Youth League, Nyon

16/17 agosto: semifinali di UEFA Europa League 2019/20, gare uniche, Colonia e Düsseldorf

18/19 agosto: semifinali di UEFA Champions League 2019/20, gare uniche, Lisbona

18/19 agosto: primo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2020/21, gare uniche

18/19 agosto: quarti di finale di UEFA Youth League, Nyon

20 agosto: turno preliminare di UEFA Europa League 2020/21, gare uniche

21 agosto: finale di UEFA Europa League 2020, Colonia

21/22 agosto: quarti di finale di UEFA Women's Champions League, gare uniche, Bilbao e San Sebastián

22 agosto: semifinali di UEFA Youth League, Nyon

23 agosto: finale di UEFA Champions League 2020, Lisbona

25 agosto: finale di UEFA Youth League, Nyon

25/26 agosto: secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2020/21, gare uniche

25/26 agosto: semifinali di UEFA Women's Champions League, gare uniche, Bilbao e San Sebastián

27 agosto: primo turno di qualificazione di UEFA Europa League 2020/21, gare uniche

30 agosto: finale di UEFA Women's Champions League, San Sebastián



31 agosto: sorteggio terzo turno di qualificazione UEFA Champions League 2020/21, Nyon

31 agosto: sorteggio secondo turno di qualificazione UEFA Europa League 2020/21, Nyon

31 agosto–8 settembre: turno Elite del Campionato Europeo Under 19 UEFA

Settembre

Prima settimana di settembre: sorteggio turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League, Nyon

1 settembre: sorteggio spareggi UEFA Champions League, Nyon

1 settembre: sorteggio terzo turno di qualificazione UEFA Europa League, Nyon

3–8 settembre: UEFA Nations League, giornata 1 e 2

12–20 settembre: turno Elite del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile

15/16 settembre: terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League, gare uniche

17 settembre: secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League, gare uniche

18 settembre: sorteggio spareggi UEFA Europa League, Nyon

22/23 settembre: spareggi di UEFA Champions League, andata

24 settembre: Supercoppa UEFA, Budapest

24 settembre: terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League, gare uniche

29/30 settembre: spareggi di UEFA Champions League, ritorno

Le qualificazioni di UEFA Women's Champions League 2020/21 iniziano a ottobre ©AFP

Ottobre

1 ottobre: sorteggio fase a gironi di UEFA Champions League, Atene

1 ottobre: spareggi di UEFA Europa League, gare uniche

2 ottobre: sorteggio fase a gironi di UEFA Europa League, Atene

7–13 ottobre: turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

8 ottobre: semifinali spareggi UEFA EURO 2020

8–11 ottobre: fase finale di UEFA Futsal Champions League, Barcellona

8–14 ottobre: fase a gironi del Campionato Europeo Under 19 UEFA, Irlanda del Nord

8–14 ottobre: Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile, Svezia

10/11 ottobre: UEFA Nations League, giornata 3

13/14 ottobre: UEFA Nations League, giornata 4

20/21 ottobre: fase a gironi di UEFA Champions League, giornata 1

20/21 ottobre: fase a gironi di UEFA Youth League, giornata 1

22 ottobre: fase a gironi di UEFA Europa League, giornata 1

27/28 ottobre: fase a gironi di UEFA Champions League, giornata 2

27/28 ottobre: fase a gironi di UEFA Youth League, giornata 2

29 ottobre: fase a gironi di UEFA Europa League, giornata 2

Novembre

2–11 novembre: spareggi di qualificazione UEFA Futsal EURO 2022

2–11 novembre: spareggi di qualificazione Coppa del Mondo FIFA di futsal

3/4 novembre: fase a gironi di UEFA Champions League, giornata 3

3/4 novembre: fase a gironi di UEFA Youth League, giornata 3

5 novembre: fase a gironi di UEFA Europa League, giornata 3

9–18 novembre: semifinali e finale Campionato Europeo Under 19 UEFA e spareggio di qualificazione Coppa del Mondo FIFA Under 20, Irlanda del Nord

11/12 novembre: sedicesimi di finale di UEFA Women's Champions League, andata

12 novembre: finali spareggi UEFA EURO 2020

14/15 novembre: UEFA Nations League, giornata 5

17/18 novembre: UEFA Nations League, giornata 6

18/19 novembre: sedicesimi di finale di UEFA Women's Champions League, ritorno

24/25 novembre: fase a gironi di UEFA Champions League, giornata 4

24/25 novembre: fase a gironi di UEFA Youth League, giornata 4

26 novembre: fase a gironi di UEFA Europa League, giornata 4



Il sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League è in programma il 14 dicembre ©UEFA via Getty Images

Dicembre

1/2 dicembre: fase a gironi di UEFA Champions League, giornata 5

1/2 dicembre: fase a gironi di UEFA Youth League, giornata 5

3 dicembre: fase a gironi di UEFA Europa League, giornata 5

8/9 dicembre: fase a gironi di UEFA Champions League, giornata 6

8/9 dicembre: fase a gironi di UEFA Youth League, giornata 6

10 dicembre: fase a gironi di UEFA Europa League, giornata 6

14 dicembre: sorteggio ottavi di UEFA Champions League, sedicesimi di UEFA Europa League e spareggi di UEFA Youth League, Nyon

*Il turno di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2019/21 si concluderà a settembre, ottobre e novembre 2020

*UEFA Women's EURO 2021 – Turno di qualificazione: le rimanenti partite della fase a gironi si disputeranno a settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nella finestra riservata alle nazionali per le competizioni FIFA.