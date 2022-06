I migliori marcatori europei in nazionale: Cristiano Ronaldo in testa

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore europeo ad aver raggiunto i 100 gol in nazionale nell'autunno 2020 ed è il miglior cannoniere europeo a livello di squadre nazionali.

Il fuoriclasse portoghese ha superato il record di 84 reti di Ferenc Puskás durante il Mondiale FIFA 2018 e ha raggiunto quota 100 reti su calcio di punizione l'8 settembre 2020 in Svezia.

Con una doppietta nella vittoria delle qualificazioni europee contro la Repubblica d'Irlanda l'1 settembre 2021, ha stabilito il nuovo record mondiale di marcature in nazionale - e dopo UEFA EURO 2020 aveva condiviso il record di 109 reti con l'allora detentore del primato, l'attaccante iraniano Ali Daei - e adesso è arrivato a quota 115 gol dopo la rete contro il Qatar (9 ottobre) e la tripletta contro il Lussemburgo (12 ottobre).

1. Cristiano Ronaldo (Portogallo) – 115 in 186 presenze

2. Ali Daei (Iran) – 109 gol in 148

3. Mokhtar Dahari (Malesia) – 89 in 142

4. Ferenc Puskás (Ungheria e Spagna) – 84 in 89

5 Lionel Messi (Argentina) - 81 in 159

Pelé è decimo con 77 gol in 92 presenze

I migliori marcatori europei di sempre in nazionale

Grandi gol di Ronaldo con il Portogallo

Sándor Kocsis (Ungheria) – 75 in 68

Robert Lewandowski (Polonia) – 74 in 130

Miroslav Klose (Germania) – 71 in 137

Gerd Müller (Germania Ovest) – 68 in 62

Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda) – 68 in 146

Romelu Lukaku (Belgio) – 68 in 101

Zlatan Ibrahimović (Svezia) – 62 in 121

Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina) – 60 in 120

Imre Schlosser (Ungheria) – 60 in 93

David Villa (Spagna) – 59 in 98

Jan Koller (Repubblica Ceca) – 55 in 91

Joachim Streich (Germania Est) – 55 in 102

Wayne Rooney (Inghilterra) – 53 in 120

Poul Nielsen (Danimarca) – 52 in 38

Jon Dahl Tomasson (Danimarca) – 52 in 112

Thierry Henry (Francia) – 51 in 123

Hakan Sükür (Turchia) – 51 in 112

Lajos Tichy (Ungheria) – 51 in 72

Robin van Persie (Olanda) – 50 in 102

Casa o trasferta?

Ronaldo sul traguardo dei 100 gol col Portogallo

Ronaldo ha segnato 54 gol in casa (compresi i cinque segnati a UEFA EURO 2004 e alle Finals di UEFA Nations League 2019 in Portogallo), 33 in trasferta e 28 in territorio neutrale.

Vittorie, pareggi sconfitte

Ronaldo ha segnato in 75 partite del Portogallo, 62 delle quali vinte. Quando è andato a segno, la squadra ha anche collezionato sei pareggi e sette sconfitte.

Doppiette, triplette e poker

Ronaldo ha segnato 18 doppiette, 10 triplette, due poker e 47 gol singoli.

Gli avversari preferiti

La tripletta di Ronaldo contro il Lussemburgo nell'ottobre 2021 ha portato il suo bottino contro il Granducato a nove gol. Ha segnato sette gol, inoltre, sia contro la Lituania che contro la Svezia. Altre squadre che hanno subito sono Andorra, Ungheria (sei gol subiti), Armenia e Lettonia (entrambe cinque). A UEFA EURO 2020 ha aperto i suoi conti contro Germania e Francia; CR7, però, non ha mai colpito contro l'Italia o l'Inghilterra.

Tutti i record di Cristiano Ronaldo



Ronaldo segna il primo 'poker' col Portogallo

Capocannoniere ai Campionati Europei UEFA, incluse qualificazioni: 45

Capocannoniere alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA: 14

A segno nel maggior numero di fasi finali di Campionati Europei UEFA: 5

Capocannoniere di tutti i tempi in nazionale: 115

Più gol segnati in gare ufficiali in nazionale: 92

Più gol segnati nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA: 34

Primo gol in una fase finale di UEFA Nations League: contro la Svizzera (semifinali, 05/06/2019, Oporto) – e prima tripletta

Dati aggiornati al 30 marzo 2022