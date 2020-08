Anteprima semifinale di UEFA Nations League: Portogallo-Svizzera

I padroni di casa contro la Svizzera a Porto nella prima semifinale

Ronaldo pronto per l'esordio nella competizione dopo aver saltato la Fase a Leghe

Il Portogallo non perde una partita ufficiale in casa dal 2014

Quattro delle ultime nove partite della Svizzera si sono concluse con una sconfitta

Tutto sulle Finals di UEFA Nations League

LA MARCIA DI AVVICINAMENTO

Probabili formazioni

Portogallo: Rui Patrício; Cancelo, Pepe, Días, Guerreiro; Pizzi, Neves, Carvalho, Bernardo Silva; Ronaldo, Sousa

Indisponibili: Danilo (squalificato)

Svizzera: Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Zakaria; Fernandes, Shaqiri, Zuber; Seferović

Indisponibili: nessuno

L'opinione dei reporter

Joe Walker, Portogallo (@UEFAcomJoeW)

Sostenuto dal caloroso pubblico di casa, il Portogallo proverà a fare meglio di quanto fatto nell'Europeo UEFA del 2004 in casa, vincendo questo importante titolo europeo davanti al proprio pubblico dopo il trionfo a UEFA EURO 2016 in Francia. Fernando Santos ha l'imbarazzo della scelta in avanti come partner offensivo di Cristiano Ronaldo. Il favorito dei tifosi è il giovane talento João Félix ma a spuntarla potrebbe essere l'esperto Dyego Sousa.



Matthew Howarth, Svizzera (@UEFAcomMattH)

La Svizzera ha vinto in rimonta contro il Belgio dopo il 2-0 iniziale qualificandosi alle Finals di UEFA Nations League prima di bruciare tre gol di vantaggio nel pari con la Danimarca nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020. La formazione di Vladimir Petković è piena di qualità ma i Die Nati spesso mancano di continuità nell'arco dei 90 minuti. Avere un calo di concentrazione mercoledì contro i padroni di casa, potrebbe rivelarsi fatale.

Cosa dicono gli allenatori

Fernando Santos, Portogallo

Sarà una partita molto difficile tra due squadre che amano tenere il pallone e che basano tutto sul possesso. Anche la Svizzera predilige i lanci lunghi sfruttando le caratteristiche di calciatori come [Haris] Seferović; poi ci sarà anche [Xherdan] Shaqiri a tenere alto il baricentro della squadra. Gli svizzeri sono pieni di giocatori di qualità. Il nostro lavoro però è pensare a noi stessi e imporre il nostro gioco. La nazionale portoghese, giocando in casa, vorrà regalare gioia ai suoi tifosi.

Vladimir Petković, Svizzera

Il Portogallo è indubbiamente la squadra favorita non solo per questa partita ma anche per la vittoria del torneo. Giocano in casa e sono i campioni d'Europa ma noi e il calcio in generale abbiamo dimostrato che niente è impossibile. Forse la Svizzera adesso ha solo bisogno di quel timbro finale che attesti che siamo in grado di lottare alla pari e battere le migliori squadre del mondo aggiudicandoci un torneo come questo.

Stato di forma

Portogallo: PPPPVVVPSP

Svizzera: PVVSVSSVSP

Lo sai che?

Il Portogallo è imbattuto in casa in partite ufficiali da 12 gare, ovvero dalla sconfitta per 1-0 con l'Albania del settembre 2014.