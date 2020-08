Sorteggio fase finale Nations League: Portogallo-Svizzera, Olanda-Inghilterra

Semifinali

Mercoledì 5 giugno: Portogallo - Svizzera (Estádio do Dragão, Oporto, 20.45CET)

Giovedì 6 giugno: Olanda - Inghilterra (Estádio D. Afonso Henriques, Guimaraes, 20.45CET)

Finale terzo posto

Domenica 9 giugno: Estádio D. Afonso Henriques, Guimaraes, 15.00CET

Finale

Domenica 9 giugno: Estádio do Dragão, Oporto, 20.45CET

Ora locale CET -1

Stadi e orari da confermare. Le partite si disputeranno all'Estádio do Dragão di Oporto o all'Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes.

Portogallo - Svizzera

Bilancio del Portogallo contro la Svizzera: V7 P5 S10

Le squadre si sono sfidate due volte nelle qualificazioni per i mondiali 2018; ognuna ha vinto 2-0 in casa

A UEFA EURO 2008, la Svizzera ha vinto 2-0 nel girone

Olanda - Inghilterra

Bilancio dell'Olanda contro l'Inghilterra: V6 P9 S6

Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta in amichevole a marzo 2018; l'Inghilterra ha vinto 1-0 ad Amsterdam

L'ultima sfida ufficiale risale a EURO '96: 4-1 per l'Inghilterra

Che cosa si vince?

La storia del trofeo

Innanzitutto, il trofeo in argento alto 71 cm, oltre al seguente montepremi:

Vincitrice: 7,5 milioni di euro

Seconda classificata: 6,5 milioni di euro

Terza classificata: 5,5 milioni di euro

Quarta classificata: 4,5 milioni di euro

Le cifre includono i 3 milioni di euro già garantiti a tutte e quattro le finaliste, composti da 1,5 milioni di euro come premio solidarietà per tutte le squadre di Lega A e 1,5 milioni di euro come bonus per aver vinto un girone della Lega A. Alle federazioni in gara è stato destinato un totale di 76,25 milioni di euro in premi solidarietà e bonus.

Tempi supplementari e calci di rigore

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari sono previsti i supplementari, durante i quali è concessa una quarta sostituzione. In caso di parità dopo i 30 minuti supplementari si procede ai rigori. Per tutto il torneo verrà utilizzata la goal line technology.