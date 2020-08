Registra il tuo interesse per i biglietti delle Finali di UEFA Nations League

La finestra per richiedere i biglietti per l'inaugurale fase finale della UEFA Nations League del 2019, aprirà all'inizio del 2019 esclusivamente su UEFA.com.

PORTALE BIGLIETTI



Per richiedere i tagliandi, i tifosi possono andare su UEFA.com/tickets, e selezionare UEFA Nations League.

Partite

5 giugno: Portogallo - Svizzera (Porto, 20:45CET)

6 giugno: Olanda - Inghilterra (Guimaraes, 20:45CET)

9 giugno: Finale per il terzo (Guimaraes, 15:00CET)

9 giugno: Finale (Porto, 20:45CET)

L'orario locale è un'ora indietro rispetto a CET

Per la vendita dei biglietti al pubblico generico su UEFA.com non si procederà in base all'ordine di arrivo. Nel caso in cui la domanda superasse l'offerta, verrà effettuata un'estrazione per assegnare i tagliandi al termine del periodo di vendita.

I prezzi dei tagliandi verranno annunciati il giorno di apertura della finestra di vendita biglietti, ovvero all'inizio del 2019.

Termini e condizioni dei biglietti

Tutti i possessori dei biglietti sono soggetti a termini e condizioni e la UEFA interverrà in caso di eventuali violazioni. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per assicurarsi che i biglietti non siano venduti a persone per le quali vige un divieto di accesso negli stadi. La vendita dei biglietti al pubblico neutrale per le Finali di UEFA Nations League 2019 sarà condotta esclusivamente su UEFA.com. La UEFA invita tutti i tifosi a non acquistare i biglietti o pacchetti hospitality da rivenditori, agenzie o siti web non autorizzati, dato che tali biglietti potrebbero essere contraffatti o non validi e pertanto, agli acquirenti potrebbe essere negato l'accesso allo stadio.