Inghilterra, Olanda, Portogallo e Svizzera alla fase finale di Nations League

Ecco le quattro squadre che parteciperanno alla prima fase finale di UEFA Nations League, in programma la prossima estate in Portogallo.

Fase finale di UEFA Nations League

Olanda

Svizzera

Portogallo (nazione ospitante)

Inghilterra

La fase finale oppone le prime classificate nei quattro gironi della Lega A. Le contendenti parteciperanno al sorteggio di lunedì 3 dicembre a Dublino. Il sorteggio determinerà le due semifinali, in programma il 5/6 giugno: le due vincitrici si sfideranno il 9 giugno per aggiudicarsi la prima edizione del nuovo torneo UEFA per nazionali.

SORTEGGIO: 3 DICEMBRE

Salvo nomina formale da parte del Comitato Esecutivo UEFA nel meeting del 3 dicembre a Dublino, la fase finale si terrà in Portogallo. Nel fascicolo di candidatura, la Federcalcio portoghese (FPF) ha proposto l'Estádio do Dragão di Oporto e l'Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes come sedi degli incontri.

Nessuna delle quattro squadre partecipanti alla fase finale di UEFA Nations League ha la garanzia di un posto a UEFA EURO 2020. Tuttavia, se una di loro non riuscirà a raggiungere il torneo attraverso le qualificazioni (da sorteggiarsi il 2 dicembre), avrà la sicurezza di un posto agli spareggi.