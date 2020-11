Polonia-Olanda: dove guardarla e ultime notizie

La Polonia affronta l'Olanda nel Gruppo A1 di UEFA Nations League mercoledì 18 novembre alle 19:45 a Chorzow.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Nations League

La situazione attuale

• La Polonia andrà alla fase finale se batte l'Olanda e l'Italia perde contro la Bosnia ed Erzegovina.

• L'Olanda andrà alla fase finale se batte la Polonia e l'Italia non batte la Bosnia ed Erzegovina.

Precedenti

Highlights: Olanda - Polonia 1-0

• L'Olanda ha iniziato il Gruppo A1 con un 1-0 sulla Polonia grazie a un gol di Steven Bergwijn, alla sua prima rete in nazionale.

• Il bilancio della Polonia contro l'Olanda è V3 P6 S7. La squadra non vince da nove partite contro gli Oranje (P4 S5) e ha perso gli ultimi quattro confronti diretti. I polacchi sperano che lo stadio Silesian porti fortuna: la loro ultima vittoria, 2-0 nelle qualificazioni europee del 1979, è arrivata a Chorzow.

Le parole degli allenatori

Jerzy Brzęczek, Ct Polonia: "Il primo tempo [della gara persa 2-0 contro l'Italia] è stato pessimo. Non abbiamo fatto quello che dovevamo e non abbiamo neanche pressato bene. Alcuni giovani non hanno giocato al livello che volevamo, ma è anche vero che ultimamente sono stati molto impegnati. Il secondo tempo è stato leggermente meglio, ma non era giornata".

Frank de Boer, Ct Olanda: "[Nel 3-1 contro la Bosnia ed Erzegovina] abbiamo giocato ad alti ritmi. Abbiamo giocato bene in profondità ma anche tra le linee e loro hanno avuto problemi. Ho detto ai ragazzi di giocare al massimo, soprattutto nei primi 20-25 minuti, e di fare la differenza spostando velocemente la palla. Hanno fatto un lavoro fantastico".

Prossime partite

La fase finale di UEFA Nations League si gioca dal 6 al 10 ottobre 2021. Le squadre saranno nuovamente impegnate a livello ufficiale in primavera, quando iniziano le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022.