Spagna - Germania 6-0: trionfo in grande stile per le furie rosse

Ferrán Torres segna una tripletta e porta la Spagna alla fase finale di Nations League, negando il posto alla Germania.

La partita in pillole

Per i primi 16 minuti, gli ospiti rimangono in corsa per il pareggio di cui hanno bisogno per andare alla fase finale. Nel frattempo, Manuel Neuer supera il record di presenze per un portiere della Germania.

Ma il primato sarà l'unica consolazione per Neuer. Álvaro Morata apre le marcature con un potente colpo di testa su calcio d'angolo, mentre una conclusione di controbalzo di Torres e un gol di Rodri portano il risultato sul 3-0.

Le speranze della Germania si spengono definitivamente al 10' della ripresa, quando Torres finalizza un veloce contropiede. Al 71', lo stesso giocatore firma il quinto gol della gara, mentre Mikel Oyarzabal fissa il punteggio all'89' con una conclusione dalla corta distanza.

Morata ha aperto le marcature

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Sergi Roberto, Ramos (E. García 43'), Pau Torres, Gayà; Rodri, Canales (Fabián Ruiz 12'); Olmo (Gerard Moreno 73'), Koke, Ferrán Torres, (Asensio 73'); Morata (Oyarzabal 73')

Germania: Neuer; Ginter, Süle (Tah 46'), Koch, Max; Goretzka (Neuhaus 61'), Gündogan, Kroos; Sané (Waldschmidt 61'), Gnabry, Werner (Henrichs 76')

Neuer ha festeggiato un record ma ha subito tre gol da Ferrán Torres Getty Images

Prossime partite

La fase finale di UEFA Nations League si gioca dal 6 al 10 ottobre 2021. Le squadre saranno nuovamente impegnate a livello ufficiale in primavera, quando iniziano le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022.