Croazia - Portogallo: dove vederla, classifica e ultime notizie

La Croazia giocherà contro il Portogallo nel Gruppo A3 di UEFA Nations League, martedì 17 novembre a Spalato alle 19:45 CET.

La classifica

• Con la sconfitta della Croazia per 2-1 contro la Svezia, i croati dovranno almeno eguagliare l'esito tra Svezia e Francia per evitare la retrocessione nella Lega B. La Croazia al momento è in vantaggio solo per i gol subiti.

• La difesa del titolo del Portogallo è stata interrotta domenica dalla Francia; i portoghesi sono matematicamente secondi.



Precedenti

Highlights: Portogallo - Croazia 4-1

• La Croazia è stata battuta 4-1 in Portogallo nella prima giornata grazie alle reti di João Cancelo, Diogo Jota, João Félix e André Silva, bravi a compensare l'assenza per infortunio di Cristiano Ronaldo.

• La Croazia non ha mai vinto nei sei precedenti contro il Portogallo (P1 S5) ma nelle ultime due partite è riuscita ad andare in gol, a differenza di quanto fatto nelle prime quattro gare.

Le parole dal campo

Dominik Livaković, portiere Croazia: "Vogliamo fare una figura migliore dell'andata. Giocheremo in casa e siamo motivati quindi perché non dovremmo puntare alla vittoria?".

Fernando Santos, Ct Portogallo: "Negli ultimi anni la Croazia è stata una delle squadre più forti d'Europa. Dobbiamo dare il massimo, questa non è un'amichevole. Ci saranno cambiamenti [alla squadra] per il gran numero di partite che i giocatori stanno giocando".

Prossime partite

La fase finale di UEFA Nations League si giocherà dal 6 al 10 ottobre 2021. Le squadre torneranno a giocare partite ufficiali in primavera per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2022.