Italia - Polonia: dove guardarla e ultime notizie

L'Italia affronta la Polonia nel Gruppo A1 di UEFA Nations League Group A1 a Reggio Emilia domenica 15 novembre alle 19:45 CET.

Dove guardare la sfida in TV

Scopri dove seguire la partita di UEFA Nations League in televisione

As they stand

• L'Italia è imbattuta nel Gruppo A1 (V1 P3) ma è seconda in classifica, a un punto dalla vetta. Gli Azzurri hanno pareggiato le due sfide casalinghe con il punteggio di 1-1. Si tratta della terza gara internazionale a Reggio Emilia; gli Azzurri hanno vinto le precedenti due sfide senza subire gol.

• La Polonia è in vetta al Gruppo A1 con sette punti dopo quattro partite, ma tutti i punti sono stati conquistati in casa. La nazionale polacca è stata battuta 1-0 contro l'Olanda nell'unica gara giocata in trasferta.

Precenti

Highlights: Polonia - Italia 0-0

• Le due squadre hanno pareggiato 0-0 a Danzica alla terza giornata, il sesto pareggio complessivo.

• Il bilancio complessivo dell'Italia contro la Polonia è di V4 P7 S1. L'unica sconfitta azzurra (2-1 a Stoccarda) risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA del 1974.

Le parole dei Ct

Roberto Mancini, Ct Italia: "L'Olanda è una squadra con giocatori forti; hanno cambiato strategia mettendo in campo un altro difensore: sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo avuto le migliori chance della partita, ma va bene; è stata una buona prestazione. La Polonia è davanti a noi in classifica? Vinceremo le prossime partite. Abbiamo creato molte occasioni per vincere la partita contro l'Olanda, ma non ci siamo riusciti. Vinceremo contro la Polonia e saremo in testa al nostro girone".

Prossimi impegni

18/11: Bosnia- Erzegovina - Italia

18/11: Polonia - Italia