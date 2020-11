Anteprima Olanda-Bosnia ed Erzegovina: dove guardarla e ultime notizie

L'Olanda affronta la Bosnia ed Erzegovina nel Gruppo A1 di UEFA Nations League domenica 15 novembre alle 17:00 ad Amsterdam.

Dove guardare la partita in tv

La situazione attuale

• L'Olanda è terza nel girone con cinque punti, a una lunghezza dall'Italia e a due dalla Polonia. Non vince da tre gare ufficiali (P2 S1) dopo l'1-0 casalingo sulla Polonia.

• La Bosnia ed Erzegovina è ultima con due punti perché ha collezionato solo due pareggi. In caso di sconfitta ad Amsterdam, non potrà evitare la retrocessione in Lega B per la prossima edizione di UEFA Nations League.



Precedenti

• Le squadre si sono affrontate per la prima volta alla terza giornata e hanno pareggiato 0-0 a Zenica.

Le parole degli allenatori

Frank de Boer, Ct Olanda: "Ultimamente i risultati non ci hanno soddisfatti [1-1 contro l'Italia all'ultima partita] perché vogliamo vincere il girone, ma le prestazioni ci danno fiducia. Se riusciamo a giocare così, indipendentemente dal modulo, saremo avversari difficili per qualsiasi squadra".

Dušan Bajević, Ct Bosnia ed Erzegovina: "Seguiremo lo stato di forma di tutti i giocatori, soprattutto per quanto riguarda la pandemia, ma spero che stiano tutti bene. Giocheremo di nuovo tre partite in sette giorni, quindi è importante avere abbastanza giocatori su cui contare".

Prossime partite

18/11: Bosnia ed Erzegovina - Italia

18/11: Polonia - Olanda