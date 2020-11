Germania - Ucraina: dove vederla, classifica e ultime notizie

La Germania affronta l'Ucraina nel Gruppo A4 di UEFA Nations League a Lipsia, sabato 14 novembre alle 19:45 CET.

La classifica

• La Germania è seconda nel girone ed è imbattuta dopo quattro partite, a 6 punti al terzo posto insieme all'Ucraina ma con una migliore differenza reti. I tedeschi hanno vinto le due precedenti partite ufficiali alla RB Arena.

• La vittoria a sorpresa dell'Ucraina contro la Spagna nell'ultima giornata ha rilanciato le ambizioni degli ucraini. Tuttavia, sebbene abbiano un punto dal primo posto, le ultime due partite saranno in trasferta.

Precedenti

Highlights: Ucraina - Germania 1-2

• La Germania ha vinto 2-1 a Kiev alla terza giornata. I tedeschi sono imbattuti da sette partite contro l'Ucraina, sebbene tre di queste gare siano finite in pareggio: V4 P3.

• La Germania ha vinto i tre precedenti contro l'Ucraina in casa. L'unico gol dell'Ucraina in Germania è stato segnato a Dortmund nel novembre 2001 dall'attuale Ct Andriy Shevchenko, in una sconfitta per 4-1 negli spareggi della Coppa del Mondo FIFA.



Le parole degli allenatori

Joachim Löw, Ct Germania: "Possiamo presumere che Leroy Sané, Serge Gnabry e Timo Werner partiranno titolari. Loro danno velocità alla manovra anche senza palla. Probabilmente però dobbiamo lavorare sui loro movimenti perché tendono ad avere idee simili. Tuttavia se riusciremo a sfuttare la loro rapidità, potranno essere molto pericolosi in campo. Naturalmente possiamo vincere la Nations League ma per me al momento c'è solo un obiettivo: vincere domenica!"

Andriy Shevchenko, Ct Ucraina: "Al momento non possiamo competere con Germania e Spagna dal punto di vista del gioco. Dobbiamo trovare azioni, schemi tattici, idee completamente diverse per confrontarci a questo livello. Rispetto ai nostri avversari abbiamo obiettivi diversi. Spagna e Germania giocheranno per vincere il girone mentre il nostro obiettivo è rimanere in corsa. Posso però dire che i nostri giocatori hanno un cuore enorme e una grande voglia di giocare per la nazionale ucraina. Stiamo preparando la nostra squadra in modo tale da ottenere buoni risultati in tutte le partite di questo mese".

Prossime partite

17/11: Spagna-Germania

17/11: Svizzera-Ucraina