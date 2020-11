Danimarca -Islanda 2-1: Eriksen mantiene i danesi in corsa per le Finals

Con la doppietta su calcio di rigore contro l'Islanda, Christian Eriksen ha mantenuto la Danimarca in corsa per la qualificazione alle Finals.

Match in brief

Le speranze dell'Islanda di ottenere i primi punti in UEFA Nations League si sono infrante a inizio gara, quando Ari Skúlason ha steso in area Daniel Wass, ed Eriksen ha trasformato dal dischetto il suo 25esimo gol nelle ultime 37 partite in nazionale.

Sul finale il tocco di mano di Hördur Magnússon ha permesso a Eriksen di sengnare dal dischetto la sua doppietta personale. La Danimarca adesso deve vincere in Belgio mercoledì per raggiungere la fase finale.

L'esultanza di Christian Eriksen per Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Formazioni

Danimarca: Schmeichel (Rønnow 46'); Stryger Larsen, Vestergaard (Wind 90'), Kjær, Wass; Delaney, A Christensen, Jensen (Jønsson 68'); Braithwaite (Andersen 76'), Y Poulsen, Eriksen

Islanda: Rúnarsson; A Skúlason, H Magnússon, Eyjólfsson, Ingason, B Sævarsson; B Bjarnason (Pálsson 46'), G Sigurdsson, A Sigurdsson (A Gunnarsson 70'); Guðmundsson (Finnbogason 74'), Bödvarsson (Kjartansson 70')

Prossime partite

18/11: Inghilterra-Islanda

18/11: Belgio-Danimarca