Anteprima Portogallo-Francia: dove guardarla e ultime notizie

Il Portogallo affronta la Francia nel Gruppo A3 di UEFA Nations League sabato 14 novembre alle 19:45 CET a Lisbona.

Dove guardare la partita in TV

La situazione attuale

• Il Portogallo è imbattuto ed è in testa al Gruppo A3 insieme alla Francia, ma ha una miglior differenza reti: +8 contro +4 dei transalpini. I campioni in carica non perdono da sei gare ufficiali (V5 P1) ma hanno pareggiato le due partite più recenti all'Estádio do SL Benfica.

• La Francia non perde da 11 partite a livello ufficiale (V9 P2) e ha vinto l'unica gara disputata all'Estádio do SL Benfica: 2-1 contro l'Inghilterra a UEFA EURO 2004.



Precedenti

Highlights: Francia - Portogallo 0-0

• I campioni del mondo hanno pareggiato 0-0 in casa contro i campioni d'Europa alla terza giornata. La Francia ha avuto la meglio nei confronti diretti ufficiali (V3 P1 S1), ma la sua unica sconfitta è stata dolorosa: 1-0 ai supplementari in finale di UEFA EURO 2016 allo Stade de France.

• Considerando anche le amichevoli, la Francia ha vinto le ultime cinque partite in casa del Portogallo, a partire da un 4-2 nel 1947. Più di recente, nel 2015, ha vinto 1-0 all'Estádio José Alvalade di Lisbona grazie a un gol di Mathieu Valbuena.



Le parole degli allenatori

Fernando Santos, Ct Portogallo: "Abbiamo un obiettivo chiaro, cioè arrivare alle final four e provare a difendere il titolo. Abbiamo una lista di possibili convocati molto lunga, che ci dà tante possibilità. Paulinho e Pedro Neto fanno parte dei 40 o 50 giocatori che ritengo idonei. Non c'è nessuno di loro di cui non mi fidi o che non abbia qualità".

Didier Deschamps, Ct Francia: "Non direi che siamo a rischio esaurimento, ma bisogna tenere in considerazione la forma fisica. In queste ultime settimane i ragazzi hanno giocato nove partite: una ogni tre giorni, contando le competizioni europee. Non posso dire di non provare sollievo quando vedo un giocatore della nazionale che parte dalla panchina con il suo club! Ci stiamo adattando a questo calendario e alla situazione sanitaria, che intimidisce un po', quindi ci prepariamo anche psicologicamente, ad esempio a giocare in uno stadio vuoto".

Prossime partite

17/11: Croazia - Portogallo

17/11: Francia - Svezia