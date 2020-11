Belgio - Inghilterra 2-0: Tielemens e Mertens regalano la vittoria ai padroni di casa

Due gol d'autore firmati Youri Tielemans e Dries Mertens hanno regalato la vittoria al Belgio nella sfida contro l'Inghilterra.

Il riepilogo della gara

Il Belgio è passato in vantaggio dopo appena dieci minuti con una rasoiata dalla distanza di Tielemans che non ha lasciato scampo a Pickford. Romelu Lukaku, autore dell'assist per Tielemans, ha salvato sulla linea un colpo di testa di Harry Kane. Il Belgio ha poi raddoppiato con una punizione perfetta di Mertens. Nel secondo tempo le squadre si sono date battaglia ma il risultato è rimasto inchiodato sul 2-0. Il Belgio ha interrotto per la seconda stagione consecutiva le speranze dell'Inghilterra di raggiungere le Finals mentre per i padroni di casa adesso basterà non perdere in casa con la Danimarca venerdì per vincere il girone.

Il Belgio punta le Finals di UEFA Nations League AFP via Getty Images

La formazioni

Belgio: Courtois; Meunier Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens (Praet 83'), De Bruyne; R. Lukaku

Inghilterra: Pickford; Mings, Dier, Walker; Trippier (Sancho 70'), Rice, J. Henderson (Winks 46'), Chilwell (Saka 38'); Grealish, Mount (Calvert-Lewin 69'); Kane

Prossime partite

18/11: Belgio-Danimarca

18/11: Inghilterra-Islanda

La fase finale della UEFA Nations League si giocherà dal 6 al 10 ottobre 2021. Le squadre torneranno in campo per giocare delle partite ufficiali in primavera in occasione delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2022.