Ucraina - Spagna: dove guardarla, precedenti e ultime notizie

L'Ucraina affronta la Spagna martedì 13 ottobre alle 19:45 CET a Kiev nella sfida del Gruppo 4 di UEFA Nations League.

Precedenti

• L'Ucraina non ha mai vinto contro la Spagna in sette partite perdendo cinque volte dal primo incontro terminato 2-2 a marzo 2003 nelle qualificazioni EURO.

• Gli ucraini non segnano da quattro partite, compreso il 4-0 di settembre nella sconfitta del Gruppo A4 di Madrid. L'attuale Ct Andriy Shevchenko è ultimo calciatore ucraino ad aver segnato alla Spagna (in una sconfitta per 2-1 ad Elche di settembre 2003).

Prossime partite

14/11: Svizzera - Spagna

14/11: Germania - Ucraina