Portogallo -Svezia: dove guardarla, precedenti e ultime notizie

Il Portogallo affronta la Svezia a Lisbona mercoledì 14 ottobre alle 20:45 CET per la sfida del Gruppo 3 di UEFA Nations League.

La situazione attuale

• Il Portogallo è primo nel girone per differenza reti dopo lo 0-0 di domenica contro la Francia.

• La Svezia è ultima a zero punti dopo la sconfitta per 2-1 contro la Croazia.

Precedenti

• Il bilancio del Portogallo in 19 partite contro la Svezia è di V6 P6 S7; i portoghesi hanno vinto 2-0 a Solna a settembre con Cristiano Ronaldo che ha segnato la sua rete numero 100 e 101 in nazionale.

• La Svezia ha giocato all'Estádio José Alvalade a UEFA EURO 2004, giocando una delle sue migliori partite di sempre nel 5-0 contro la Bulgaria nella fase a gironi.

Le parole degli allenatori

Fernando Santos, Ct Portogallo: "La partita contro la Francia è stata molto equilibrata. I giocatori sono stati un po' troppo cauti. Non so se per un eccesso di rispetto, ma la partita è stata così. Non è stata molto veloce, ma combattuta. È mancato un po' di dinamismo alla ricerca del gol".

Janne Andersson, Ct Svezia: "Penso che meritassimo un po' di più [della sconfitta per 2-1 contro la Croazia], ma non si può guardare solo il risultato. È stata una sconfitta amara. Comunque ci sono stati spunti positivi, credo che emergeranno quando riguarderemo la partita".

Prossime partite

14/11: Svezia - Croazia

14/11: Portogallo - Francia