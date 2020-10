Italia - Olanda: dove guardarla e ultime notizie

L'Italia affronta l'Olanda alle 20:45 CET di mercoledì 14 ottobre a Bergamo nella sfida del Gruppo 1 di UEFA Nations League.

La situazione attuale

• Imbattuta da 18 partite (V14 P4), l'Italia è prima nel Gruppo 1 della Lega A con un punto di vantaggio dopo lo 0-0 di domenica in Polonia.

• Con appena un gol realizzato, l'Olanda è la squadra meno prolifica del girone: contando anche l'amichevole della scorsa settimana persa contro il Messico, non segna da tre partite.

Precedenti

• Il bilancio dell'Italia nei 22 precedenti contro l'Olanda è V9 P10 S3; la rete di Nicolò Barella ha regalato la vittoria agli Azzurri per 1-0 nella sfida di settembre del Gruppo A1.

• Gli olandesi non vincono da sei partite contro Italia (P3 S3), ovvero dal 3-0 della gara d'apertura di UEFA EURO 2008.

Le parole degli allenatori

Roberto Mancini, Ct Italia: "La squadra ha attaccato fino alla fine [contro la Polonia]. Abbiamo avuto molte occasioni e credo che Belotti abbia giocato bene. In questo periodo abbiamo tre partite e tre attaccanti. Kean è giovane e può certamente migliorare, ma hanno fatto tutti bene secondo me".

Frank de Boer, Ct Olanda: "[Dopo lo 0-0 di domenica in Bosnia-Erzegovina] tutti devono guardarsi allo specchio, perché abbiamo creato cinque occasioni nette e non le abbiamo sfruttate. La Bosnia ha pareggiato 1-1 in Italia, quindi non è una squadra che possiamo pensare di travolgere. Realisticamente, dobbiamo essere nella massima condizione per vincere e finora non lo siamo stati".

Prossime partite

15/11: Olanda - Bosnia-Erzegovina

15/11: Italia - Polonia