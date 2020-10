Ucraina - Germania: dove guardarla, precedenti e ultime notizie

L'Ucraina affronta la Germania a Kiev nel Gruppo 4 di UEFA Nations League Group, sabato 10 ottobre 19:45 CET.

La situazione del girone

• L'Ucraina è imbattuta in casa da dieci partite (V9 P1); gli ucraini hanno iniziato il Gruppo A4 con una vittoria per 2-1 sulla Svizzera a Lviv, ma poi perso 4-0 in Spagna tre giorni dopo.

• La Germania ha pareggiato 1-1 le due partite del Gruppo A4 giocate fino a ora, facendosi rimontare il vantaggio in casa contro la Spagna e in trasferta con la Svizzera.

Precedenti

• L'Ucraina non ha mai battuto la Germania in sei partite (P3 S3), ma ha pareggiato le ultime tre sfide in Ucraina (tutte a Kiev): 0-0 nel 1997, 1-1 nel 2001 e 3-3 nel 2011.

• Le due nazionali si sono affrontate l'ultima volta a EURO 2016, quando la Germania si è imposta 2-0 a Lille nella gara d'apertura del girone; Shkodran Mustafi e Bastian Schweinsteiger hanno segnato i gol della gara.

Prossime partite

13/10: Ucraina - Spagna

13/10: Germania - Svizzera