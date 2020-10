Croazia-Svezia 2-1: Kramarić decisivo nel finale

La Croazia ha ottenuto i primi punti nel Gruppo 3 di UEFA Nations League grazie alla rete del subentrato Andrej Kramarić a Zagabria.

La squadra di casa ha controllato la maggior parte del primo tempo e al 32' è andata in vantaggio: Ivan Perišić sulla sinistra ha trovato Josip Brekalo che ha pescato Nikola Vlašić per il gol iniziale.

Nikola Vlašić is congratulated after putting Croatia in front

Getty Images