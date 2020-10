Inghilterra - Belgio: dove guardarla, precedenti e ultime notizie

L'Inghilterra affronta il Belgio a Londra nel Gruppo 2 di UEFA Nations League, domenica 11 ottobre alle 17:00 CET.

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Nations League in televisione

La situazione del girone

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Islanda - Inghilterra 0-1

• L'Inghilterra non subisce gol da cinque gare ufficiali (V4 P1), e ha vinto le ultime cinque partite ufficiali giocate in casa. Gli inglesi hanno raccolto quattro punti nel Gruppo A2 grazie alla vittoria per 1-0 in Islanda e allo 0-0 in Danimarca.

• Il Belgio ha il miglior attacco della Nations League con sette gol in due partite (vittoria per 2-0 in Danimarca e 5-1 in casa sull'Islanda). La capolista del Gruppo A2 ha vinto le ultime 12 gare ufficiali (GF47 GS4).

Precedenti

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Belgio - Islanda 5-1

• Il bilancio dell'Inghilterra in 24 precedenti contro il Belgio è V15 P5 S4, ma ha perso le ultime due volte contro i Red Devils, entrambe nel Mondiale del 2018: 1-0 nella fase a gironi e 2-0 nella finale del terzo posto.

• Le squadre si sono affrontate solo tre volte nel vecchio e nuovo Wembley; l'Inghilterra ha vinto due di queste partite (la più recente 1-0 in amichevole a giugno), pareggiando l'altra.

Prossime partite

14/10: Inghilterra - Danimarca

14/10: Islanda - Belgio