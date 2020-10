Inghilterra-Belgio 2-1: gli inglesi vincono in rimonta

Marcus Rashford e Mason Mount regalano la vittoria ai Tre Leoni a Wembley..

I Red Devils hanno dominato il primo tempo, passando in vantaggio grazie al rigore conquistato e trasformato da Romelu Lukaku, protagonista della prima frazione.

Marcus Rashford ha trovato il pari nel finale del primo tempo, e verso la fine della seconda frazione Mason Mount ha siglato il gol decisivo, complice la deviazione di Toby Alderweireld.

Marcus Rashford is congratulated after giving England the lead

POOL/AFP via Getty Images