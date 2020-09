Francia - Portogallo: dove guardarla e ultime notizie

La Francia affronterà il Portogallo a Saint-Denis nella sfida del Gruppo 3 di UEFA Nations League, domenica 11 ottobre alle 20:45 CET.

La situazione del girone

• La Francia ha vinto 1-0 in Svezia nella gara d'apertura e poi si è imposta 4-2 a Parigi sulla Croazia, nazionale battuta dalla formazione di Didier Deschamps nella finale del Mondiale FIFA del 2018.

• Vincitore della UEFA Nations League 2018/19, il Portogallo è al primo posto nel Gruppo A3 dopo aver battuto la Croazia per 4-1 nella prima giornata senza il suo capitano Cristiano Ronaldo che nella gara successiva in Svezia ha segnato le reti numero 100 e 101 in nazionale nel 2-0 finale.

Precedenti

• La Francia è in netto vantaggio nei precedenti tra le due squadre (V18 P1 S6), ma l'ultima sconfitta coi portoghesi è indelebile poiché è stata nella finale di UEFA EURO 2016, quando allo Stade de France i padroni di casa hanno perso 1-0 ai supplementari.

• Prima di quella gara, la Francia aveva vinto le ultime dieci partite contro il Portogallo - striscia iniziata negli anni '70. Les Bleus sono inoltre una delle poche nazionali alle quali Ronaldo non ha mai segnato (in tre partite).

Le parole degli allenatori

Prossime partite

14/10: Croazia - Francia

14/10: Portogallo - Svezia