Francia - Portogallo 0-0: nulla di fatto allo Stade de France

Le qualità difensive del Portogallo emergono ancora una volta e impediscono alla Francia di vincere in casa nel Gruppo 3.

La partita in pillole

Sono assai rare le occasioni nella sfida tra i campioni del mondo ed Europa in carica. Dopo una conclusione a lato di João Félix volleying, Cristiano Ronaldo viene fermato da un tempestivo intervento di Lucas Hernández, mentre Olivier Giroud spreca la migliore occasione della Francia dei primi 45 minuti.

Paul Pogba sale in cattedra nel secondo tempo AFP via Getty Images

Kylian Mbappé ha una ghiotta opportunità per aprire le marcature all'inizio ripresa, ma Rui Patrício si oppone. Qualche istante dopo, sull'altro fronte, Ronaldo non riesce a intercettare bene un cross di Raphaël Guerreiro. L'attaccante bianconero ancora un'occasione negli ultimi secondi di gara, ma Hugo Lloris si prodiga in una bella parata e fissa definitivamente il punteggio.

Kylian Mbappé e Pepe AFP via Getty Images

Formazioni

Francia: Lloris; Hernández, Kimpembe, Varane, Pavard; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Giroud (Martial 74'), Mbappé (Coman 84')

Portogallo: Rui Patrício; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro (João Cancelo 89'); William (João Moutinho 88'), Danilo, Bruno Fernandes (Renato Sanches 80'); Bernardo Silva (Diogo Jota 61'), Ronaldo, João Félix (Francisco Trincão 89')

Ronaldo fermato da Lucas Hernández AFP via Getty Images

Prossime partite

La Croazia ospita la Francia mercoledì, quando la Svezia fa visita al Portogallo.