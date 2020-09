Bosnia-Erzegovina - Olanda: precedenti, dove guardarla e ultime notizie

La Bosnia-Erzegovina affronterà l'Olanda domenica 11 ottobre alle 18:00 CET a Zenica nella partita del Gruppo 1 di UEFA Nations League.

La classifica

Highlights: Italia - Bosnia-Erzegovina 1-1

• La Bosnia-Erzegovina ha raccolto appena un punto nelle prime due partite pareggiando con l'Italia prima di perdere 2-1 in casa contro la Polonia. La prossima rete di Edin Džeko in nazionale sarà la sua 60esima.

• L'Olanda ha vinto 1-0 contro la Polonia nella gara d'apertura ma ha poi perso con lo stesso margine in casa contro l'Italia nella seconda giornata.

Precedenti

Highlights: Olanda - Polonia 1-0

• Le due squadre si affrontano per la prima volta a livello maggiore.

Le parole degli allenatori

Dušan Bajević, Ct Bosnia-Erzegovina: "Spero non sia nulla di serio per [il difensore dell'Hoffenheim, Ermin] Bičakčić, e che ci raggiunga in ritiro. Avremo solo tre giorni fino all'amichevole contro l'Irlanda del Nord e proveremo a usare questo tempo nel miglior modo possibile per prepararci e ottenere il risultato che vogliamo".

Prossime partite

14/10: Polonia - Bosnia-Erzegovina

14/10: Italia - Olanda