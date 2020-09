Polonia - Italia: dove guardarla e ultime notizie

La Polonia affronta l'Italia a Danzica domenica 11 ottobre alle 20:45 CET nella sfida del Gruppo 1 di UEFA Nations League.

La situazione del girone

• La Polonia ha perso 1-0 in Olanda nella gara d'apertura ma ha poi vinto 2-1 in Bosnia-Erzegovina nella seconda giornata. Robert Lewandowski è rimasto fuori per queste prime partite.

• Imbattuta da 16 partite (V13 P3), l'Italia è la capolista del Gruppo A1 dopo due partite; gli Azzurri hanno pareggiato 1-1 in casa nella prima giornata contro la Bosnia-Erzegovina e poi battuto l'Olanda 1-0 ad Amsterdam con la rete decisiva di Nicolò Barella.

Precedenti

• Il bilancio della Polonia in 16 precedenti contro l'Italia è V3 P7 S6; i polacchi hanno pareggiato 1-1 a Bologna ma perso 1-0 a Chorzow nelle sfide del girone della UEFA Nations League 2018/19.

• Per la Polonia questa è la prima partita ufficiale a Danzica dallo 0-0 contro Cipro nelle qualificazioni EURO dell'aprile 1987; i polacchi non vincono da cinque partite a Danzica dove hanno pareggiato due volte e perso tre segnando un solo gol in queste sfide.

Prossime partite

14/10: Polonia - Bosnia-Erzegovina

14/10: Italia - Olanda