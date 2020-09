Svezia - Portogallo 0-2: Ronaldo supera quota 100

Cristiano Ronaldo ha segnato la sua 100esima rete in nazionale conducendo il suo Portogallo alla vittoria

Riepilogo della gara

Due vittorie su due per i campioni in carica della UEFA Nations League dopo che il suo uomo simbolo, Cristiano Ronaldo, è stato decisivo nel 2-0 sulla Svezia a Solna.

La squadra di casa ha fallito una chiara occasione da gol a inizio partita con un colpo di testa di Marcus Berg finito di poco fuori dallo specchio. La partita si è messa però in salita con l'espulsione di Gustav Svensson per doppia ammonizione.

Nella conseguente punizione, Cristiano Ronaldo è andato in gol con una conclusione potente che non ha lasciato scampo al portiere, segnando la sua rete numero 100 in nazionale.

L'attaccante del Portogallo, Cristiano Ronaldo, dopo il tiro del 2-0 sulla Svezia nella partita di UEFA Nations League, l'8 settembre 2020 a Solna in Svezia ((Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Bruno Fernandes ha colpito la traversa prima della rete numero 101 di Cristiano Ronaldo con un'altra sublime conclusione dal limite dell'area.

Statistiche

Ronaldo ha segnato la 100esima rete col Portogallo alla sua 165 presenza

La sua prima rete è stata la decima su punizione col Portogallo

Ronaldo ha segnato almeno un gol in nazionale ogni anno dal 2004

Pepe ha raggiunto Fernando Couto al quinto posto nella classifica dei calciatori con più presenze col Portogallo con 110

Formazioni

Svezia: Olsen; Krafth, Jansson, Helander, Augstinsson; Kulusevski (Ekdal, 90'), Svensson, Olsson, Forsberg (Svanberg, 79'); Berg, Isak (Quaison, 71').

Portogallo: Lopes, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; João Moutinho (Rúben Neves, 73'), Danilo, Bruno Fernandes; Bernardo Silva (Gonçalo Guedes,22'), João Félix, Ronaldo (Diogo Jota, 81')

Prossime gare

Il Gruppo A3 riprende il mese prossimo con le sfide tra Francia e Portogallo e Croazia - Svezia domenica 11 ottobre.