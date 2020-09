Bosnia-Erzegovina -Polonia: probabili formazioni, dove guardarla e ultime notizie

La Bosnia-Erzegovina affronterà la Polonia nel Gruppo 1 di UEFA Nations League, lunedì 7 settembre alle 20:45 CET a Zenica.

Che cos'è successo finora

Il Gruppo A1 è cominciato venerdì con due sfide combattute. La Bosnia-Erzegovina ha posto fine alla striscia dell'Italia di 11 vittorie consecutive costringendo gli Azzurri all'1-1 a Firenze: al vantaggio ospite di Edin Džeko ha risposto Stefano Sensi. L'Olanda ha superato di misura la Polonia grazie al primo gol in nazionale di Steven Bergwijn.

Le squadre

Bosnia-Erzegovina

Portieri: Begović (Bournemouth), Burić (Hapoel Haifa), Šehić (Konyaspor)

Difensori: Bičkačić (Hoffenheim), Cipetić (Široki Brijeg), Ćivić (Ferencváros), Kolašinac (Arsenal), Kovačević (Ferencváros), Kvržić (Kayserispor), Saničanin (Vojvodina), Šunjić (Dinamo Moskva)

Centrocampisti: Bešić (Everton), Cimirot (Standard Liège), Danilović (Borac Banja Luka), Duljević (Nîmes), Gojak (Dinamo Zagreb), Hadžiahmetović (Konyaspor), Hajradinović (Kasımpaşa), Menalo (Dinamo Zagreb), Milošević (Konyaspor), Šabanadžović (AEK Athens), Višća (İstanbul Başakşehir)

Attaccanti: Džeko (Roma), Hodžić (Fehérvár), Koljić (Universitatea Craiova)

Il nuovo format della Nations League 2020-21

Polonia

Portieri: Drągowski (Fiorentina), Fabiański (West Ham), Skorupski (Bologna), Szczęsny (Juventus)

Difensori: Bednarek (Southampton), Bereszyński (Sampdoria), Bochniewicz (Górnik Zabrze), Glik (Benevento), Jędrzejczyk (Legia), Karbownik (Legia), Kędziora (Dynamo Kyiv), Rybus (Lokomotiv Moskva), Walukiewicz (Cagliari)

Centrocampisti: Frankowski (Chicago Fire), Góralski (Kairat), Grosicki (West Brom), Jóźwiak (Lech Poznań), Kądzior (Dinamo Zagreb), Klich (Leeds), Krychowiak (Lokomotiv Moskva), Linetty (Torino), Moder (Lech Poznań), Szymański (Dinamo Moskva), Zieliński (Napoli)

Attaccanti: Buksa (New England Revolution), Milik (Napoli), Piątek (Hertha Berlin)

Precedenti

• Questa sarà la prima partita ufficiale tra le due squadre. Nelle due amichevoli disputate, la Polonia ha vinto una volta e pareggiato l'altra (entrambe in campo neutro ad Antalya, Turchia).

• La Polonia ha vinto la sfida più recente per 1-0 a dicembre 2011, con Waldemar Sobota autore dell'unico gol della gara.

Le parole degli allenatori

Dušan Bajević, Ct Bosnia-Erzegovina: "Italia, Polonia e Olanda sono avversari impegnativi ed è difficile prevedere quel che accadrà. Il nostro obiettivo è piazzarci nella migliore posizione possibile e rimanere nella Lega A. Crediamo nei nostri giocatori e speriamo di poter ottenere i risultati che vogliamo. Sarà difficile giocare con gli spalti vuoti. Siamo tutti abituati a uno scenario diverso. Spero che si trovi al più presto una soluzione al coronavirus".

Jerzy Brzęczek, Ct Polonia: "Ho parlato con Robert [Lewandowski] e abbiamo deciso che per lui era un buon momento per riposare più a lungo. Non sarà con noi per le sfide di settembre. Robert è atteso da un'altra stagione molto intensa che si concluderà con gli Europei che per noi sono importantissimi. Lewandowski rimane un giocatore fondamentale, il nostro capitano, ma per le partite contro l'Olanda e la Bosnia-Erzegovina dovremo farcela senza di lui".

Prossime partite

Bosnia-Erzegovina - Olanda – 11 ottobre

Polonia - Italia – 11 ottobre