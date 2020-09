Olanda - Italia: probabili formazioni, dove guardarla e ultime notizie

L'Olanda affronta l'Italia nel Gruppo 1 di UEFA Nations League, lunedì 7 settembre alle 20:45 CET.

Le squadre

Olanda

Portieri: Bizot (AZ), Cillessen (Valencia), Krul (Norwich)

Difensori: Aké (Manchester City), De Vrij (Inter), Dumfries (PSV), Schuurs (Ajax), Tete (Lyon), Van Dijk (Liverpool), Veltman (Brighton), Wijndal (AZ)

Centrocampisti: F De Jong (Barcellona), De Roon (Atalanta), Fer (Feyenoord), Hateboer (Atalanta), Ihattaren (PSV), Strootman (Marseille), Van de Beek (Ajax), Wijnaldum (Liverpool)

Attaccanti: Babel (Galatasaray), Bergwijn (Tottenham), L De Jong (Sevilla), Depay (Lyon), Promes (Ajax)

Italia

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino)

Difensori: Acerbi (Lazio), Biraghi (Inter), Bonucci (Juventus), Caldara (Atalanta), Chiellini (Juventus), D'Ambrosio (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Roma), Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Spinazzola (Roma)

Centrocampisti: Barella (Inter), Bonaventura (unattached), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sensi (Inter), Tonali (Brescia), Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Belotti (Torino), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Shanghai Shenua), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Everton), Lasagna (Udinese), Orsolini (Bologna)

Precedenti

Il nuovo format della Nations League 2020-21

• Il bilancio dell'Olanda in 21 precedenti contro l'Italia è V3 P9 S9; le due nazionali si sono affrontate l'ultima volta a Torino pareggiando 1-1 nel 2018.

• Gli olandesi non vincono contro l'Italia da cinque partite (P3 S2), ovvero dal 3-0 sugli Azzurri nella gara d'apertura di UEFA EURO 2008.

Cosa dicono gli allenatori

Dwight Lodeweges, Ct ad interim Olanda: "Ronald [Koeman] se n'è andato ma la vita nel calcio continua. È molto emozionante, ma ho abbastanza esperienza; non sono all'inizio della mia carriera. Due anni e mezzo fa abbiamo iniziato un bel cammino dove tutti abbiamo dato il nostro contributo - Ronald principalmente si occupava dell'aspetto tecnico, mentre noi della preparazione. Come giocheremo? Finora è andato tutto molto bene e quindi continueremo su questa strada".

Roberto Mancini, Ct Italia: "Sono molto contento di essere tornato a Coverciano e di avere ritrovato i ragazzi dopo tanti mesi. Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo che eravamo riusciti a creare nel gruppo di qualificazione [EURO], dalla voglia di rigiocare per la Nazionale e dalle basi e dalle certezze che abbiamo in questo momento, ovvero quelle di una squadra che sta giocando bene e si diverte. Contro la Bosnia non sarà una partita facile, poi valuteremo per quella di Amsterdam. Le due partite saranno molto diverse tra di loro".

Prossime gare

Bosnia-Erzegovina - Olanda – 11 ottobre

Polonia - Italia – 11 ottobre